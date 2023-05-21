"Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası"

18-20 Mayıs 1944'te Sovyetler Birliği, Nazilerle işbirliği yapmakla suçladığı Kırım Tatarlarını Orta Asya'ya sürdü. Tatarlar kamyonlarla tren istasyonuna taşındı ve 70 trenle doğuya sürüldü.

Dar vagonlar fazlasıyla kalabalıktı ve sürgün sırasında çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere 8 bin insan yaşamını yitirdi. Ölüm nedenlerinin başında susuzluk ve tifo geliyordu.

Kırım Tatarları'nın sürgüne gönderilmesinin yıl dönümü nedeniyle birçok kişi paylaşım yaptı. Paylaşımda kullanılan fotoğrafınsa Kırım Tatarları'nın sürgününü gösterdiği iddia edildi.

Söz konusu görseli tersine arama yöntemiyle taradığımızda fotoğrafın tam versiyonuna ulaşılabildik.

Görselle ilgili çıkan haberlerde iseNazilerin Sovyet topraklarını işgali sırasında zorla ülkeden alınarak Almanya'da çalıştırılmaya götürülen işçilerden bahsedilmiş.

Verilen bilgilere göre, fotoğraf 1942 yılında Ukrayna topraklarındaki Sovyet vatandaşlarını zorla alıkoyan Alman askerlerini gösteriyor.