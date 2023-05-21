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Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası

Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası

Dünya Haberleri

Sosyal medyada yıl dönümü nedeniyle Kırım Tatarlarının göç ettirilmesine yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı. Paylaşımda kullanılan fotoğrafınsa Kırım Tatarları'nın sürgününü gösterdiği iddia edildi.

18-20 Mayıs 1944'te Sovyetler Birliği, Nazilerle işbirliği yapmakla suçladığı Kırım Tatarlarını Orta Asya'ya sürdü. Tatarlar kamyonlarla tren istasyonuna taşındı ve 70 trenle doğuya sürüldü.

Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası

Dar vagonlar fazlasıyla kalabalıktı ve sürgün sırasında çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere 8 bin insan yaşamını yitirdi. Ölüm nedenlerinin başında susuzluk ve tifo geliyordu.

Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası

Kırım Tatarları'nın sürgüne gönderilmesinin yıl dönümü nedeniyle birçok kişi paylaşım yaptı. Paylaşımda kullanılan fotoğrafınsa Kırım Tatarları'nın sürgününü gösterdiği iddia edildi.

Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası

Söz konusu görseli tersine arama yöntemiyle taradığımızda fotoğrafın tam versiyonuna ulaşılabildik.

Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası

Görselle ilgili çıkan haberlerde iseNazilerin Sovyet topraklarını işgali sırasında zorla ülkeden alınarak Almanya'da çalıştırılmaya götürülen işçilerden bahsedilmiş.

Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası

Verilen bilgilere göre, fotoğraf 1942 yılında Ukrayna topraklarındaki Sovyet vatandaşlarını zorla alıkoyan Alman askerlerini gösteriyor.

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"Fotoğrafın sürgüne gönderilen Kırım Tatarlarını gösterdiği iddiası"
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"Fotoğraf, sürgün edilen Tatarlar'ı değil Naziler tarafından esir edilen Sovyet vatandaşları gösteriyor."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Kırım Dünya Güncel Haberler

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