Filistinli Mahkumların Serbest Bırakılması Kutlamaları

İsrail makamlarının serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar, Batı Şeria'da özgürlüklerini kutladı. Mahkumlar, hapishanelerdeki ağır koşullardan bahsetti ve sağlık sorunlarına dikkat çekti. Aynı zamanda Tel Aviv'de rehinelerin serbest bırakılması için yapılan çağrılar ve Gazze'de serbest bırakılan rehinelerin aileleriyle yeniden bir araya gelmesi haberleri de geldi. Ateşkes anlaşmasıyla birlikte Mısır'ın Gazze'ye yardım göndermeye devam edeceği ve Filistinlilere giriş izni vereceği açıklandı.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Kasım 2023

1. Filistinlilerin yaptığı kutlamadan çeşitli görüntüler

2. ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Xinhua Ramallah muhabiri

3. Filistinli mahkumları taşıyan otobüslerin çeşitli görüntüleri

4. ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Xinhua Tel Aviv muhabiri

5. İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasından çeşitli görüntüler

6. ANONS 3 (İngilizce): LENG RUIJIE, Xinhua Kahire muhabiri

ANONS 1 (İngilizce): OHOOD AL-JAGHOUB, Xinhua Ramallah muhabiri:

"İsrail makamlarının Cuma günü serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar Batı Şeria'da özgürlüklerini kutladı. Ramallah şehri yakınlarındaki Betunia'da bulunan Ofer hapishanesinden 39 kadın ve çocuğun tamamı çok sıkı güvenlik önlemleri altında serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan çok sayıda mahkum, İsrail askeri hapishanelerinde Filistinlilerin maruz kaldığı ağır koşullardan bahsetti. Birçoğu ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya ve İsrail makamları bu mahkumlara tıbbi tedavi sağlamayı reddediyor. Mahkumların birçoğu acil ameliyatlara ve kanser tedavisine ihtiyacı duyuyor. Öte yandan 7 Ekim'den bu yana, mahkumların elektronik cihazlarına, yataklarına ve yastıklarına el konulması, soğuk havalarda battaniye verilmemesi gibi birçok sıkı prosedür uygulanıyor."

ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Xinhua Tel Aviv muhabiri:

"Şu anda Tel Aviv şehir merkezindeyim. Arkamda rehinelerin aileleri tarafından kurulan ve Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için hükümeti daha fazlasını yapmaya çağıran bir stand görüyorsunuz. Sonunda, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Cuma sabahı yerel saatle 07.00'da yürürlüğe girmesiyle rehinelerin bir kısmı serbest bırakıldı. Öğleden sonra İsrail, Hamas tarafından serbest bırakılan ilk rehine grubunu başarıyla teslim aldığını duyurdu. Rehin alınan 13 kişinin tamamı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Rehineler, aileleriyle yeniden bir araya gelecekleri hastanelere nakledilecekler."

ANONS 3 (İngilizce): LENG RUIJIE, Xinhua Kahire muhabiri:

"Ateşkes anlaşmasının (Cuma günü) yürürlüğe girdiğini teyit eden Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS) Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı açıklamada, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne günde 130.000 litre mazot ve dört kamyon gaz gireceğini söyledi. Gıda, ilaç ve su yüklü yaklaşık 200 kamyon da 7 Ekim'den bu yana ilk kez her gün Gazze'ye girebilecek.

Mısır, Gazze'den yaralı ve sakatlanmış çocukları Mısır hastanelerinde tedavi etmek üzere kabul etmeye devam edecek.

Mısır tarafı ayrıca ülkede mahsur kalan Filistinlilerin kendi istekleri doğrultusunda Gazze Şeridi'ne girişine izin verecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah/Tel Aviv/Kahire'den bildiriyor.

(XHTV)