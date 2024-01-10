Ekvador'da Uyuşturucu Çeteleri Televizyon Stüdyosunu Bastı

Uyuşturucu çeteleriyle mücadele için olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da silahlı kişiler canlı yayın sırasında bir televizyon stüdyosunu bastı.

Guayaquil kentindeki TC televizyonunu basan yüzleri maskeli ve ağır silahlı kişiler, çalışanları tehdit ederek yere yatmaya zorladı. El bombası da taşıyan saldırganların baskını sırasında stüdyoda silah sesleri duyuldu. Ardından yayın kesildi.

Polis baskından yaklaşık 30 dakika sonra televizyon stüdyosuna ulaştı.

Ekvador ulusal polisi X üzerinden yaptığı açıklamada, televizyon çalışanlarının güvenliğinin sağlandığını ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Baskından hemen önce, çete liderleri, ülkenin kontrolünü "narkoteröristlerden" geri alacağını söyleyen Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya savaş ilan etmişti.

Latin Amerika ülkesinde aylardır cezaevlerinde süren isyanlar ve şiddet olayları nedeniyle Devlet Başkanı Noboa hafta başında 60 gün süreyle olağanüstü hal ve geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkenin en büyük hapishanelerinden biri Guayaquil'de bulunuyor. Ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden, Fito lakaplı Adolfo Macías Villamar da burada tutuluyordu ancak Pazar gününden bu yana kayıp. Los Choneros uyuşturucu çetesinin lideri, hapishanenin özel güvenlikli bir bölümünde tutuluyordu.

Televizyon stüdyosunda yaşanan baskının ardından Noboa, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle "silahlı çatışma durumu" ilan etti ve bazı suç örgütlerini terör örgütleri listesine ekledi.

Guayaquil Üniversitesi de ülke çapındaki kamusal şiddet olaylarından ötürü tüm akademik ve idari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Olağanüstü hal ilan edilmesinden bu yana en az yedi polisin çete üyelerince kaçırıldığı belirtiliyor.

Aralarında bir çete liderinin de bulunduğu 40 kadar mahkum da Salı günü Riobamba kentindeki cezaevinden kaçtı.

Ülke son yıllarda uyuşturucu çetelerinin başını çektiği ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyor.

Ekvador'da cezaevlerinde çeteler arasında yaşanan kavga ve çatışmalarda, 2021'den bu yana 400'den fazla tutuklunun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kasım ayında devlet başkanı seçilen Daniel Noboa, ülkedeki güvenlik sorununu çözme vaadinde bulunmuştu.

Ağustos ayında da, yolsuzluk ve çetelere karşı seçim kampanyası yürüten başkan adayı Fernando Villavicencio, bir mitingde düzenlenen suikastle hayatını kaybetmişti.