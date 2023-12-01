Dünya İklim Eylem Zirvesi'nden kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP 28 kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi için geldiği Dubai'de ayaküstü üst düzey temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Lula da Silva, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayaküstü görüşerek sohbet etti.