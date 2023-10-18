Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Karabük'teki camilerde sela okundu ve dua edildi.

KONYA'da, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı'nın aldığı karar gereği bugün tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için camilerde sela okundu. Öğle namazı sonrası da gıyabi cenaze namazı kılındı. Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde de gıyabi cenaze kılınıp, Filistin halkı için dua edildi. (DHA)