YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM CANLI İZLE! #127916 Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL izle!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. Yalı Çapkını 68. bölümde yaşanan gelişme sonrası Seyran karakterine ne olacağı merak konusu. YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını son bölüm tek parça FULL izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir. Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemezler.

YALI ÇAPKINI SEYRAN ÖLECEK Mİ?

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nın 68. bölümünde şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Hastaneye acil bir durum için çağırılan Seyran, birkaç senelik ömrünün kaldığını öğrendi. Duydukları karşısında dünyası başına yıkılan Seyran, doktoruna ilk olarak "anne olabilecek miyim" sorusunu sordu. Tedavinin anne olması için mümkün olmayacağını öğrenen Seyran, bu noktada ise tedaviyi reddetti. Duyduklarını yalnızca kendisine saklayarak kalan zamanında anne olabilmeye odaklanan Seyran'ın gelecek bölümlerde yaşayacakları merak ediliyor.

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