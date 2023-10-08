Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kırklareli'nde Sabah Namazına Katıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kırklareli'nde düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' programına katıldı ve Filistin halkı için dua etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kırklareli'nde sabah namazına katıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İşliyen, Hızırbey Camisi'nde düzenlenen "Sabah Namazında Buluşuyoruz" programına katılarak vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

İşliyen, namazın ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları dolayısıyla Filistin halkı için dua etti.

Programda konuşan İşliyen, Filistin'in, Mescid-i Aksa ve çevresinde haklı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, Filistin halkına zafer dileğinde bulundu.

Her bir Müslümanın hayatını ibadet içerisinde yaşaması gerektiğini dile getiren İşliyen, "Yaşadığımız hayatta esas olan, her geçen günün bizleri biraz daha Allah'a yaklaştırmasıdır. Hayatı güzelleştirmenin en doğru yolu Allah'a iman edip istikamet üzere yaşamaktır." ifadelerini kullandı.

Program sonunda, vatandaşlara çorba ikram edildi.