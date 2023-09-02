Çorum Kargı'da Ormanlık Alanda Yangın

Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangında yaklaşık bir dekar ağaçlık alan zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.