Çorum Kargı'da Ormanlık Alanda Yangın
Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan ormanlık alandaki yangında yaklaşık bir dekar ağaçlık alan zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık bir dekar ağaçlık alan zarar gördü.
Karakise köyü yakınlarındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle yaklaşık bir dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Dünya