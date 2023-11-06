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Çin'in Heilongjiang eyaletinde kırmızı alarm verildi

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti, Pazar günü tipilere karşı kırmızı alarm verdi. Yerel meteoroloji servisine göre, Pazartesi akşam saatlerine kadar şiddetli kar yağışının beklendiği eyaletteki birçok kentte kümülatif kar yağışının 20-40 milimetre arasında değişeceği tahmin ediliyor.