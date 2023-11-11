Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kentteki Parc Des Cropettes Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, buradan BM Cenevre Ofisi'nin önüne yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, " Gazze'ye yönelik soykırımın önlenmesi" çağrısında bulundu.

İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak Filistin'e destek sloganları atan eylemciler, " Gazze'de ateşkes sağlanması" yönünde çağrı yaptı.

Filistinli bebekleri simgeleyen "maket bebek cesetleri" taşıyan göstericiler, İsrail'in bebekleri hedef almasına bu şekilde tepki gösterdi.

Soyadını vermek istemeyen Sam isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, Filistin'in özgür olmasını istediğimiz için gösteriye katıldık. İsrail'in 56 yıldır işgali sürüyor. Filistinliler özgür olmak istiyor. Herkes için barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu gördüğüm her şeyin ötesinde"

Bosna Hersekli Gorona Mıjıc da Gazze'de masum insanların insani yardımlara ve temiz suya ulaşamadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her şeyin daha kötüye gittiğini görüyorum ve hiçbir şey değişmiyor. Bu gördüğüm her şeyin ötesinde. Ben Bosnalıyım, kendi ülkemde savaş gördüm. Filistin halkının, Gazze ve Batı Şeria'da sivillerin yaşadıklarına karşı gerçekten çok büyük şefkat ve empati hissediyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. En azından buraya gelip yürüyebiliyor ve duygularımı paylaşabiliyorum."

Yaklaşık 2 saat süren gösteri ve yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.???