Bulgaristan Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını Türkiye tarafındaki ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Sınırın farklı bölgelerinde devam eden yangınlara ise Bulgar tarafındaki müdahale sürüyor.

Bulgaristan- Türkiye sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

EDİRNE - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını Türkiye tarafındaki ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Sınırın farklı bölgelerinde devam eden yangınlara ise Bulgar tarafındaki müdahale sürüyor.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, sınırın farklı bölgelerinde devam eden orman yangını Bulgaristan söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını komşu Bulgar itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Türkiye sınırında geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, arazöz, dozer ve itfaiye araçları önlem maksatlı hazır bekletiliyor.

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Suakacağı, Yolüstü, Büyükismailçe ve sınır köylerden de görülüyor.

Bulgar tarafında söndürme çalışmaları sürüyor.