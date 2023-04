BM Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan'a "başkanlık" teklifi: Bu fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız

New York'ta katıldığı Sıfır Atık Özel Oturumu'nda Birleşmiş Miletler Genel Kurulu'na hitap eden ilk Türk "First Lady" olan Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisine Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifinde bulunduğunu söyledi. Emine Erdoğan, "Şahsım ve ülkem adına tekliften memnuniyet duyduğumu ilettim. Bu önemli fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) düzenlediği Sıfır Atık Özel Oturumu'na katıldı. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Özel Oturumu'nda BM Genel Kurulu'na hitap eden ilk Türk "First Lady" oldu. Emine Erdoğan, New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SIFIR ATIK KURULU'NA BAŞKANLIK TEKLİFİ

Star'da yer alan habere göre, Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisine Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifinde bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "BM'den ziyade özel görüşmede teklif etti. BMGS'de konuşmasında kabul ettiğini duyurdu. "30 Mart etkinliği öncesi Genel Sekreter ile özel görüşme yaptık. Orada Danışma Kuruluna başkanlık etmemi teklif etti. Emsali olmadığını da söylediler. Şahsım ve ülkem adına tekliften memnuniyet duyduğumu ilettim. Başkan yardımcısının da Şili'den olacağını söyledi. Bu önemli fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ATIK KONUSU HEP ÖNEMSEDİĞİM BİR KONUYDU"

Emine Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Atık konusu hep önemsediğim bir konuydu. Aslında bizim kültürümüzde de böyledir, bilirsiniz. Kendi evimde de olabildiğince atık üretmemeye, israf oluşturmamaya özen gösterdim. Ancak projeleştirilmesi bir gün dergide okuduğum bir haberle başladı. Evsel gıda atıklarından kompost yapıldığıyla ilgiliydi. Biraz araştırma yaptım ve konunun önemini o zaman fark ettim.

"KİMYASAL GÜBRELER HASTALIK OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Evdeki yiyecek atıklarını bahçeye kazdıkları bir çukura atarak, diğer yaprak vs bir şeylerle karıştırıp gübre yapıyorlar. Ben bilmiyordum. Ama Anadolu'da biliniyor. Kompost makinelerinin çeşitlerini bulduk internetten. Ev tipi olanlarını gördüm. Ben doğal gübre konusuna da kimyasallardan dolayı çok fazla önem veriyorum. Kimyasal gübreler maalesef hastalık olarak bize geri dönüyor. Oradan çok üzülüyordum, ama ne yapmak gerektiğini de bilmiyordum.

"BİRÇOK KURUMDA KOMPOST UYGULAMASI BAŞLADI"

Kompost, buna en güzel çareymiş. Hem atıklar gidiyor, çöp diye bir şey kalmıyor; hem de kompost ile doğal gübre oluşuyor. Beştepe'nin bahçesindeki bütün ağaçlar, çiçeklerin gübresi bu yöntemle üretiliyor. Kompostun uygulanmasını gittiğim her yerde söylüyorum, bilhassa belediyelere tavsiye ediyorum. Şu anda geldiğimiz noktada birçok kurumda ve evde kompost uygulaması başladı."