Birleşmiş Milletler'in uzunca bir süredir beklenen Uygur Raporu yayınlandı

Uygur Türklerinin yaşadığı Çin'in Sincan Bölgesi hakkında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) kurumunun kamuoyunda uzun süredir beklenen raporu, Yüksek Komiser Bachelet'in görev süresinin dolmasına dakikalar kala yayınlandı. Raporda Uygurlara karşı ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığı belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi (XUAR) hakkında uzun zamandır beklenen raporunda, Uygurlara ve 'ağırlıklı olarak Müslüman olan diğer topluluklara' karşı 'ciddi insan hakları ihlalleri' işlendiği belirtildi. Rapor, Bachelet'in görev süresinin dolmasına dakikalar kala dün akşam yayınlandı. BM, rapordan alıntılayarak "Zorla tıbbi tedavi ve olumsuz gözaltı koşulları da dahil olmak üzere işkence veya kötü muamele iddiaları, bireysel cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet vakalarına ilişkin iddialar gibi güvenilirdir" ifadeleri kullanıldı.