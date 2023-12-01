Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı Dubai'de Başladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) Dubai'de başladı. Konferansa dünyanın dört bir yanından 70.000'den fazla temsilci katılıyor.

DUBAİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) Perşembe günü öğleden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başladı.

Bu yılki iklim konferansı, 2015 Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda dünyanın kaydettiği kolektif ilerlemeye dair ilk iki yıllık değerlendirme olan Küresel Durum Değerlendirmesi'nin sonuçlanması nedeniyle küresel çapta kayda değer ilgi gördü.

Gezegenin ve tüm insanlığın karşı karşıya olduğu acil iklim sorunlarına dünya çapında bir çözüm bulmak amacıyla 30 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenen konferansa dünyanın dört bir yanından 70.000'den fazla temsilci katılacak.