Üye Girişi
Haberler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı Dubai'de Başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) Dubai'de başladı. Konferansa dünyanın dört bir yanından 70.000'den fazla temsilci katılıyor.

DUBAİ, 1 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) Perşembe günü öğleden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başladı.

Bu yılki iklim konferansı, 2015 Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda dünyanın kaydettiği kolektif ilerlemeye dair ilk iki yıllık değerlendirme olan Küresel Durum Değerlendirmesi'nin sonuçlanması nedeniyle küresel çapta kayda değer ilgi gördü.

Gezegenin ve tüm insanlığın karşı karşıya olduğu acil iklim sorunlarına dünya çapında bir çözüm bulmak amacıyla 30 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında düzenlenen konferansa dünyanın dört bir yanından 70.000'den fazla temsilci katılacak.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Aralık Dubai Çevre Uluslararası İlişkiler Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Aort anevrizması nedir, ölümcül mü? Can Gürzap neden öldü, hasta mıydı? (Kurtlar Vadisi Davut Tataroğlu öldü mü?) Can Gürzap kimdir, öldü mü? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Can Gürzap'ın hayatı! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 1 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title