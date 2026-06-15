BBC araştırması: OnlyFans ajansları içerik üreticilerini nasıl sömürüyor?

Uyarı: Bu haberde bazı okuyucuları rahatsız edebilecek ifadeler ve şiddet içerikli ayrıntılar bulunuyor.

OnlyFans içerik üreticisi Rebecca, yetişkinlere yönelik sosyal medya platformunda daha fazla para kazanmasına yardımcı olacaklarını söyleyen bir ajansa katıldı.

Ancak Rebecca'nın anlattıklarına göre, ajans onu istismar etti, kızını tehdit etti ve evine saldırmaları için maskeli, şiddet yanlısı kişileri gönderdi.

"Başlangıçta çok iyilerdi."

Galler'in güneyinde de yaşayan 29 yaşındaki Rebecca, yeni yöneticilerinin kendisine çok güzel olduğunu ve "onun gibi bir kız görmediklerini" söylediklerini anlattı.

Ancak Rebecca, BBC belgeseli "OnlyFans: Inside the Machine" (OnlyFans: Çarkın İçinde) için yaptığı açıklamada, birkaç hafta içinde bu kişilerin "oldukça kontrolcü" hale geldiğini, kendisini aşağılamaya başladıklarını ve arkadaşlarıyla dışarı çıkmasını yasakladıklarını söyledi.

Rebecca'ya göre, ajans hesabına erişebildiği için onu dışarıda bırakabilecekleri kaygısıyla giriş bilgilerini değiştirmesi üzerine taciz daha da arttı.

BBC'nin gördüğü mesajlardan birinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Senin ve kızının işini bitireceğim."

Rebecca'nın evinin camına bir tuğla fırlatıldı. Birkaç hafta sonra ise iki maskeli adam evine geldi. Rebecca'nın anlattığına göre adamlardan biri eve girerek onu boğmaya çalıştı ve merdivenlerden aşağı savurdu. Rebecca, bacakları ve boğazındaki morlukların fotoğraflarını BBC'ye gösterdi.

Onun yaşadıkları, kendilerini çevrimiçi ortamda "OnlyFans yöneticileri" (OFM) olarak tanıtan kişiler hakkındaki çok sayıda iddiadan yalnızca biri.

Bu kişiler, içerik üreticilerinin platformdaki işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı vadediyor. Ancak BBC'nin ulaştığı bulgular, zaman zaman sömürücü ve tehditkâr yöntemler kullandıklarını ortaya koyuyor.

BBC, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın oluşturduğu Birleşik Krallık'taki 60 OnlyFans içerik üreticisiyle görüştü ve içerik üreticilerine yönelik 24 bin üyeli en büyük özel Telegram gruplarından biri olan OFM Empire'ın içine sızdı.

Burada içerik üreticileriyle sözleşme yapma, hesaplarının kontrolünü ele geçirme ve çoğu zaman şiddet tehdidiyle kâr elde etme yöntemlerinin tartışıldığı görüldü.

OnlyFans, aşırı sömürücü OFM'lerle ilgili endişelerden en az dört yıldır haberdar. Bu tür ajanslara yönelik suçlamalar ilk kez yıllar önce uluslararası basında yer almıştı.

Ancak BBC'nin soruşturması ilk kez Birleşik Krallık'a odaklanıyor. OnlyFans'ın merkezinin de bulunduğu ülkede yapılan araştırma, insan hakları uzmanları ve hukukçulara göre platformun içerik üreticilerini sömürüden korumak için yeterince çaba göstermediğini ortaya koyuyor.

Birleşik Krallık'ın bağımsız kölelikle mücadele komiseri Eleanor Lyons, BBC'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Rebecca'nın yaşadıkları sömürünün tüm bilinen işaretlerini taşıyor: kontrol, baskı, mali baskı ve özgürce ayrılamama."

Lyons, "Bu hükümetin daha ayrıntılı incelemesi gereken bir konu... Karşımızda sömürüyü ve istismarı mümkün kılan bir platform olabilir" dedi.

OnlyFans sözcüsü ise "Bu sorunlara göz yumduğumuz yönündeki iddia temelsizdir" açıklamasını yaptı.

Şirket, kullanıcı güvenliğini "son derece ciddiye aldığını", topluluğunu korumak için büyük yatırımlar yaptığını ve Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Sözcü ayrıca şunları söyledi:

"OnlyFans'ın ilişkisi içerik üreticileri ve takipçileriyledir. Yönetim ajansları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafla bağlantımız yoktur ve onları desteklemiyoruz.

"Ne yazık ki, içerik üreticilerinin platform dışında yapmayı tercih ettikleri sözleşmeleri inceleyemiyor veya etkileyemiyoruz; çünkü bu anlaşmaların tarafı değiliz."

Dünya genelinde 4,6 milyondan fazla OnlyFans içerik üreticisi, ücretli abonelerine video ve fotoğraf yüklüyor. Platform gelirlerin yüzde 20'sini komisyon olarak alıyor.

Birleşik Krallık'ın sosyal medya alanındaki başarı hikâyelerinden biri olan ve OnlyFans'ı işleten Fenix International Limited, son mali raporunda vergi öncesi 684 milyon dolar kâr açıkladı.

Platformla birlikte büyüyen küresel OFM ekosistemi de bu başarıdan pay almaya çalışıyor. Bu ajanslar daha fazla abone bulmayı ve gelirleri artırmayı vadediyor. Karşılığında ise içerik üreticilerinin vergi öncesi gelirlerinin genellikle yüzde 50'sini alıyorlar.

Platformun kuruluşundan bu yana OnlyFans'ta içerik üreten İngiliz Gia Clarke, OFM'lerden hayranlarından daha fazla mesaj aldığını söylüyor.

"OFM fikri aslında çok iyi. Sorun şu ki, bu işi yapan yeterliliğe sahip olmayan çok fazla insan var. Düzenleme olmadığı için modeller kime güveneceklerini bilmiyor."

Clarke bazı OFM'leri "avcı" olarak nitelendiriyor.

BBC ile paylaşılan sözleşmeler, bazı yöneticilerin gelirlerin yüzde 70'ine kadarını aldığını gösteriyor. Birçok sözleşme, içerik üreticilerinin hesap bilgilerine tam erişim verilmesini şart koşuyor ve sözleşmeden erken ayrılmak isteyenlere para cezası öngörüyor.

İnsan hakları alanında çalışan hukuk bürosu McCue Jury & Partners'tan Matt Jury, "Bu kişiler avantaj sağlıyorlar... Bu durum içerik üreticilerini neredeyse ajanslara ve temsilcilere hizmet eden kişiler haline getiriyor; onları adaletsiz sözleşmelerin içine hapsediyor" diyor.

Kingsley Napley hukuk bürosunun kamu hukuku başkanı Sophie Kemp de şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bu kesinlikle adil bir sözleşme ilişkisi gibi görünmüyor. Bunlar içerik üreticilerinin sömürülmesine giden yolun ilk adımları gibi."

Görüştüğümüz 60 içerik üreticisinden bazıları, yöneticilerinin hesaplarına erişerek gelirleri hakkında yalan söylediklerini ve böylece daha fazla para aldıklarını anlattı.

Bir kişi, yöneticisinin şifresini değiştirerek onu hesabından çıkardığını söyledi. Bir başkası ise OFM'nin banka bilgilerini değiştirerek ödemelerin doğrudan yöneticinin hesabına gitmesini sağladığını öne sürdü.

Benzer yöntemler OFM Empire Telegram kanalında açıkça tartışılıyor.

Bir kullanıcı şöyle yazıyor:

"Onların OnlyFans hesabı için bir e-posta ve şifre oluşturun. Böylece giriş yapamazlar.

"Ödeme platformuna yine onların adına ama benim oluşturduğum e-posta ve şifreyle erişiyorum. Her şeyin tam kontrolü bende."

OnlyFans ise "sıkı kayıt süreçleri, ödeme kontrolleri ve sürekli hesap denetimi" uyguladığını söylüyor.

Şirket, bir hesapla ilgili endişe ortaya çıktığında hesabın hemen kısıtlandığını, soruşturma açıldığını ve içerik üreticisinin hesabın kontrolünü elinde tuttuğundan emin olmak için gerekli adımların atıldığını belirtiyor.

Ancak BBC'den bir kadın muhabir, doğrulanmış fotoğrafıyla hesap açtıktan sonra, test ödemelerini almak için erkek bir meslektaşının banka bilgilerini kullanabildi.

OnlyFans buna ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Birleşik Krallık'ta içerik üreticisi hesabından ödeme talep edildiğinde, üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarımız ödeme sırasında hesap sahibi doğrulaması yapar. Bu doğrulama başarısız olursa ödeme reddedilir."

Rebecca, aynı OFM ile çalışan bir arkadaşının hesap bilgilerinin izni olmadan değiştirildiğini ve hesabından çıkarıldığını öğrendikten sonra kendi OnlyFans şifresini değiştirdiğini söylüyor.

Bunun ardından hakaret içeren telefonlar ve mesajlar gelmeye başlamış.

Rebecca şöyle anlatıyor:

"Adam bana kendi adresimi gönderiyor ve beni ve kızımı saçlarımızdan tutup savuracağını söylüyordu."

BBC'nin gördüğü başka bir mesajda ise şu ifadeler yer alıyordu:

"Yakında görüşeceğiz fahişe."

Rebecca'ya göre birkaç gün sonra evinin camından içeri bir tuğla atıldı. Polisi aramasına rağmen, OnlyFans ajansından korktuğu için durumu anlatamadı.

Üç hafta sonra iki maskeli adamın evine geldiğini ve saldırıya uğradığını söylüyor.

"Adamlardan biri üzerime çıktı ve beni boğmaya başladı. Birine ulaşmak için telefonumu almaya çalışıyordum çünkü artık her şeyin bittiğini düşündüm.

"Vermek istedikleri mesajı verdikten sonra durdular ve gittiler."

Rebecca, her iki olayın da menajeriyle bağlantılı olduğuna inanıyor.

"Başka hiç kimseyle kötü bir ilişkim yok" diyor.

Konuştuğumuz içerik üreticilerinden tehdit aldığını söyleyen tek kişi Rebecca değil.

İsmini vermek istemeyen başka bir kadın, başlangıçta gelirinin yüzde 35 ila 40'ını vermeyi kabul ettiğini, ancak daha sonra bunun çok yüksek olduğunu düşündüğünü anlattı.

Kadının anlattığına göre yöneticisi şöyle dedi:

"Eğer oranı düşürmek istiyorsan, sana harcadığım zaman ve emek nedeniyle bana 10 bin sterlin ödemen gerek."

Kadın bunu reddedince menajeri, "Hak ettiğini bulacaksın" dedi.

Kadın şöyle anlatıyor:

"Eve mi gelecek? Hesabımı mı silecek? Bana başka kızlara neler yaptığını anlatırdı; hesaplarını kapattırdığını, evlerine avukat gönderdiğini söylerdi.

"Her hafta bir iki mesaj gelirdi: 'Hak ettiğini bulacaksın. Bekle, geliyor.'"

Kadın daha sonra bu menajerle çalışmayı bırakmış.

33 yaşındaki Leanne ise menajerine hesabına erişim izni veren, e-posta adresini değiştirme yetkisi tanıyan ve vergi öncesi gelirinin yüzde 50'sini ödemesini şart koşan bir sözleşme imzalamıştı.

BBC'nin gördüğü sözleşmeye göre Leanne'in abonelerin içerik taleplerini 24 saat içinde karşılaması gerekiyordu.

Leanne, sözleşmeyi imzalarken açık cinsel içerikli videolar çekmeyeceğini söylediğini ancak menajerlerinin sürekli baskı yaptığını anlatıyor.

Sonunda "susmaları için" bir video çekmeyi kabul etmiş. Ancak videonun takipçilerine 250 doların altında satılmaması şartını koymuş. Çekimden sonra kendisini "fiziksel olarak hasta hissedecek kadar kötü" hissettiğini ve videoyu hiç izlemediğini söylüyor.

Daha sonra videonun 40 doların altında bir fiyata satıldığını öğrenmiş.

"Bu beni çok iğrenç ve aşağılanmış hissettirdi."

Leanne artık OnlyFans'ta içerik paylaşmıyor.

OnlyFans, OFM'lerle ilgili endişelerden medya haberleri sayesinde haberdardı. Ancak BBC, en az bir içerik üreticisinin bu durumu doğrudan şirkete bildirmeye çalıştığını da tespit etti.

Riley adlı içerik üreticisi, OFM Empire'da ajanların içerik üreticilerinin sözleşmelerini onların haberi olmadan alıp sattığını düşündüren tartışmaları OnlyFans'a bildirdi.

BBC'nin gördüğü 2024 tarihli e-postasında Riley şöyle yazıyordu:

"Bu grupların kullandığı yöntemler giderek daha sömürücü hale geliyor."

OnlyFans ondan kanıt istedi. Riley de OFM Empire bağlantılarını ve ekran görüntülerini gönderdi. Daha sonra kendisine, şirketin harekete geçmesi için yeterli kanıt bulunmadığı söylendi.

Platform BBC'ye yaptığı açıklamada, "İçerik üreticilerini istismar eden kötü niyetli kişiler"in OnlyFans'a ve gerekli durumlarda polise bildirilmesi gerektiğini söyledi. Böylece sorumluların hesap verebileceği ve içerik üreticilerinin korunabileceği ifade edildi.

Eleanor Lyons ise OnlyFans'ın kullanıcılarını yasa dışı içerikten korumak ve böyle içeriklerden haberdar olduğunda hızla harekete geçmek gibi yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtiyor.

Riley'nin e-postalarını inceledikten sonra Lyons şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sömürü vakalarının bildiriliyor olması ama yeterince ele alınmıyor görünmesi endişe verici.

Bu durum OnlyFans'ın kullanıcılarını koruma konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine dair ciddi soru işaretleri yaratıyor."

Lyons, Birleşik Krallık'ın çevrimiçi güvenlik düzenleyicisi Ofcom ve politika yapıcılarla görüştüğünü, bu konuya çok daha yakından bakılması gerektiğini söyledi. OFM'lerin daha sıkı denetlenmesi ve hatta lisanslandırılması gerektiğini de ekledi.

Ofcom ise soruşturmada yer alan mağdurların ifadelerinin "derin endişe verici" olduğunu açıkladı.

Kurum açıklamasında şöyle dedi:

"OnlyFans gibi düzenlemeye tabi siteler ve uygulamalar, hizmetlerinin suç işlenmesini kolaylaştırmak için kullanılma riskini değerlendirmek zorundadır.

"Ancak tamamen çevrimdışı gerçekleşen suçlar Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamına girmez."

Birleşik Krallık'ın en yüksek gelir elde eden OnlyFans içerik üreticilerinden biri olan Lily Phillips, OFM'lere yönelik düzenleme eksikliğinin "savunmasız insanların sömürülmesine açık tehlikeli bir alan" yarattığını söylüyor.

"İnsanlar OnlyFans'tan ne kadar para kazanılabildiğini görüyor. Bu yüzden herkes pastadan pay almak istiyor, özellikle de erkekler... onlar da kendi küçük paylarını istiyor."

Kingsley Napley'den Sophie Kemp ise OnlyFans'ın içerik üreticilerine karşı bir özen yükümlülüğü bulunduğunu ve BBC'nin ortaya koyduğu kanıtlara bakıldığında, zarar gören içerik üreticilerinin açacağı ihmalkârlık davalarıyla karşılaşmasının "yalnızca zaman meselesi" olduğunu düşünüyor.

Rebecca ise eski ajansının yanıldığını kanıtlamak ve OnlyFans'ta başarılı olmak istediğini söylüyor.

Şimdi içerikleri kadınlar tarafından yönetilen başka bir ajansla çalışıyor ve bunun kendisini "çok daha iyi hissettirdiğini" söylüyor.

Rebecca'ya göre OnlyFans içerik üreticiliği "ömür boyu yapılacak bir iş değil". Bir gün yeterince para kazanıp kendi binicilik okulunu açmayı umuyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .