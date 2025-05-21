Bakan Kacır, OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı'na katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Dayanıklı Yerleşimler İçin Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirme' temalı Bakanlar Toplantısı kapsamında, bölgesel kalkınma politikalarını, dijital, yeşil ve demografik dönüşüm olmak üzere 3 başlıkta ele aldıklarını belirterek, "Bölgesel kalkınma politikalarımız; topyekün kalkınmamıza güç katacak ve tüm şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda güçlü şekilde var olmasını sağlayacak" dedi.

Bakan Kacır, OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi'nin (RDPC) Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlediği 'Dayanıklı Yerleşimler İçin Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirme' Temalı Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Kacır, buradaki konuşmasında; Türkiye'nin, son yıllarda üretim ve teknolojik kalkınma alanında önemli bir merkez haline gelme hedefinde dikkate değer ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekerek, "Sahip olduğu dinamik iş gücü, stratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye, Avrupa küresel değer zincirleri içinde giderek daha önemli bir aktör haline gelmiştir. Sadece büyümeyi teşvik etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda bölgesel uyumu güçlendirmeye ve bölgesel eşitsizlikleri etkili bir şekilde ele almaya da kararlılıkla devam ediyoruz. Bu bağlamda; Kalkınma Ajanslarımız ve Bölge Kalkınma İdarelerimiz kilit bir rol üstlenmektedir. Bu kurumlar, ulusal sanayi ve inovasyon stratejilerimizi her bölgenin kendine özgü potansiyeli ve öncelikleriyle uyumlu hale getiren hayati bir köprü işlevi görmektedir" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİNE DAYALI DİJİTAL DÖNÜŞÜME İNANIYORUZ'

Toplantının, 'Rekabet Gücünü Artırmak İçin Bölgesel Kalkınma Politikalarından Yararlanmak' Oturumu'nda konuşan Bakan Kacır, "Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı'na aktif katılımı ve kurduğu beş Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (EDIH), Avrupa dijital ekosistemiyle daha da bütünleşmemizi sağlamaktadır. Bu merkezler, KOBİ'ler ve kamu kurumları için teknoloji test imkanları, beceri geliştirme faaliyetleri ve inovasyon finansmanına erişim sağlamaktadır. Türkiye, herkes için müreffeh bir geleceği güvence altına alan kapsayıcı, dayanıklı ve iş birliğine dayalı bir dijital dönüşüme yürekten inanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakan Kacır, 'Bölgelerde, Şehirlerde ve Kırsal Alanlarda Küresel Dönüşümlere Karşı Dirençlilik İnşası' oturumundaki konuşmasında, bölgesel büyümeye yeni bir ivme kazandıracak Bölge Kalkınma İdaresi Eylem Planlarını tamamladıklarını belirterek, "Bu planlar, bölgesel büyümeye yeni bir ivme kazandırmayı ve bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları ilerletmeyi amaçlamaktadır. 2024–2028 dönemini kapsayan mevcut eylem planlarımız, 16 dönüştürücü program altında toplam 673 projeyi içermektedir. Önümüzdeki beş yıl içinde bu projelerin hayata geçirilmesi için yaklaşık 45 milyar ABD doları tutarında bir toplam yatırım öngörülmektedir. Yenilenecek teşvik mekanizmamızın temel yapı taşlarından biri ise Yerel Kalkınma Hamlesi Programıdır. Bu program aracılığıyla, yerel kaynakları kullanan ve her il için anlamlı değer üreten projelere yatırımları yönlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TOPLANTILARIN ARDINDAN POLONYA TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

Bakan Kacır, toplantıların ardından Polonya temaslarını değerlendirdi. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 'Dayanıklı Yerleşimler İçin Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirme' başlıklı bakanlar toplantısına geldiklerini kaydeden Kacır, "Bu toplantılarda ana yaklaşım; yerel kalkınmanın, bölgesel kalkınmanın ulusal kalkınmada oynadığı rol ve ülkelerin bu alanda yürüttükleri tecrübeyi diğer ülkelerle, diğer üyelerle paylaşması" diye konuştu.

'DİJİTAL, YEŞİL VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ ELE ALDIK'

Bölgesel kalkınma politikalarını üç ana başlıkta ele aldıklarını anlatan Kacır, "Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve demografik dönüşüm. Üç başlıkta da bölgeler arasında ciddi farklar var. Dijital dönüşüm; farklı bireyleri, farklı toplulukları ve farklı bölgeleri farklı düzeyde etkiliyor. Büyük ölçekli firmalar dijital dönüşümde daha hızlı yol alırken KOBİ'lerin dijital dönüşüme adaptasyonda daha fazla desteğe ihtiyaçları oluyor. Yaş grubu daha ileri bireylerin dijital dönüşüme adaptasyonu gençlerle mukayese edildiğinde daha geriden geliyor. O açıdan bölgesel kalkınma politikaları hazırlarken bu farklılıkları gözeterek hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, yeşil dönüşümün, farklı bölgelerde farklı düzeylerde etkiler ortaya çıkaran bir gelişme olduğunu belirterek, "Bazı bölgelerde emisyon düzeyi yüksek sektörlerin ekonomideki ağırlıkları daha fazla. Bu bölgelerde yeşil dönüşümün daha kapsayıcı, daha kuşatıcı ve kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hayata geçirilmesi çok önemli. Demografik dönüşüm aslında bütün dünyada yaşlanan nüfus gerçeğiyle bizi baş başa bıraktı. Fakat bazı bölgelerde nüfus daha hızlı yaşlandığından burada da bölgesel kalkınma politikalarında yerel yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bütün bu toplantılarda karşılıklı olarak yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik" dedi.

'HEDEFLERİMİZ, POLİTİKALARIMIZ VE PROJELERİMİZİ PAYLAŞTIK'

"Bizler Türkiye olarak özellikle son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz bölgesel kalkınma politikalarıyla bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farklarını azaltmaya dönük adımlarımızı katılımcı üye ülkelerle paylaştık" diyen Kacır, "Yine geçtiğimiz dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde kamuoyuyla paylaştığımız hedefleri ve Türkiye'mizi bu hedeflere taşıyacak politika ve projelerimizi burada diğer üyelerle paylaşma imkanına sahip olduk" değerlendirmesinde bulundu.

'KALKINMA AJANSLARIMIZ, BÖLGESEL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ'

Kalkınma Ajanslarının 26 bölgede, bölgesel kalkınma politikalarının lokomotif kurumları olduğuna dikkat çeken Kacır, "Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi, Türkiye'nin önemli dört Bölgesel Kalkınma Projesi. Bütün bu bölgesel kalkınma adımları, Türkiye'de tüm şehirlerimizi ve bölgelerimizi kalkınma yolculuğuna dahil edecek ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmamızı mümkün kılacak" diye konuştu.

ORTAK ÇALIŞMALARI GÜÇLENDİRMEYE DÖNÜK ADIMLAR

Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İkili görüşmelerimizde; Kalkınma Ajanslarımızın diğer ülkelerdeki kalkınma ajanslarıyla karşılıklı olarak yürütebilecekleri projeleri değerlendirdik. Ortak çalışmaları güçlendirmeye dönük adımları ele aldık. Özellikle komşu ülkelerimizde, Avrupa Birliği ülkelerinde, bölgesel kalkınma alanında yürütülen projelerde, Türk sanayinin ve Türk inşaat sektörünün daha güçlü şekilde yer alabilmesi için önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Bölgesel kalkınma politikalarımız 86 milyon topyekün kalkınmamıza güç katacak ve tüm şehirlerimizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda güçlü şekilde var olmasını sağlayacak."