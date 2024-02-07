Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Erbil'e giderek KDP Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı ve Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Barzani'ye iletti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti.