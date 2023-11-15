Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a mesaj gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin devletinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a gönderdiği mesajda, " Gazze'deki gerginliğin bir an önce giderilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin devletinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a mesaj gönderdi. Aliyev kendisi ve Azerbaycan halkı adına Filistin devletinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Filistin'de diplomatik temsilcilik açmasını, Azerbaycan ve Filistin arasında ikili ilişkilerin gelişmesinde olumlu bir adım olduğunu belirtti. Azerbaycan tarafında Filistin'de bir okulun inşası konusunun da gündemde olduğunu aktaran Aliyev, "Gazze'deki gerginliğin bir an önce giderilmesini umuyoruz. Azerbaycan, her zaman Filistin meselesine karşı dayanışma içinde olmuştur ve bu meselenin BM'nin ilgili kararlarına uygun olarak iki devlet ilkesi temelinde çözümünü desteklemektedir. Ülkemiz, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına destek vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İyi gelenekleri olan Azerbaycan ve Filistin arasındaki dostluğun ve iş birliğinin başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine inandığını belirten Aliyev, Filistin devletinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Filistin halkına sağlık, mutluluk, barış ve huzur diledi. - BAKÜ