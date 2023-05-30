'AYKO Mürüvvet Taştekin 4-6 Yaş Kur'an Kursu' mezun öğrenciler buluştu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 'AYKO Mürüvvet Taştekin 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler mezun buluşmasında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan 4-6 yaş Kur'an kursları 10. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Efeler İlçesi 'AYKO Mürüvvet Taştekin 4-6 Yaş Kur'an Kursu' öğrencileri mezun buluşmasında bir araya geldi. AYKO Mürüvvet Taştekin 4-6 Yaş Kur'an Kursu mezun öğrenciler ve velileri başta olmak üzere yoğun bir katılımın olduğu program öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra yine öğrencilerin hazırlayıp sahnelediği ilahiler ve şiirlerle devam etti.

Programda İl Müftüsü Hasan Güneş, "4-6 yaş Kur'an kurslarımızda devam eden eğitimin öneminden, kurslarımıza gösterilen ilgiden ve olumlu geri dönüşlerden çok memnunuz. Başta Kur'an Kursu Öğreticileri olmak üzere emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederim'" dedi.

Programın bitiminde misafirlere lokma ikramı yapılırken, İl Müftüsü Güneş ve beraberindeki heyet kursun genel durumu ve fiziki şartlarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Minik öğrencilerin mutluluğuna İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, İl Müftü Yardımcıları Melek Sevindi ve Mehmet Atay programa katılarak ortak oldu. - AYDIN