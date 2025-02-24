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Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

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Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları 14 sene sonra askıya aldı. Konseyden yapılan açıklamada Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası ve Tasarruf Bankası birçok bankanın yaptırım listesinden çıkarılacağı ifade edilirken, kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye'ye ihraç yasaklarına son verileceği bildirildi.

AB Konseyi, üye ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

AB ülkelerinin, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak bir dizi kısıtlayıcı tedbiri "askıya almaya" karar verdikleri belirtilen açıklamada, kararın AB'nin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişi, ekonomik toparlanmayı, yeniden yapılanmayı ve istikrarı destekleme çabalarının bir parçası olduğuna işaret edildi. Açıklamada, "AB, Suriye'deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı." ifadesi kullanıldı.

BANKALAR YAPTIRIMLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Enerji, ulaşım, finans ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, petrol, gaz ve elektrik dahil enerji ile ulaştırma sektörlerindeki önlemlerin askıya alınması kararı alındığı kaydedildi. Suriye'deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayollarının yaptırım listesinden çıkarılacağı, Suriye Merkez Bankasına da fon ve ekonomik kaynakların sağlanmasına izin verileceği ifade edildi.

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

LÜKS MALLARIN SURİYE'YE İHRAÇ YASAKLARINA SON VERİLECEK

AB bankaları ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkileri kurulmasına yönelik yasağa belirli muafiyetler getirileceğine dikkati çekilen açıklamada, böylece özellikle enerji ve ulaştırma sektörleriyle ile insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlere izin verileceği belirtildi. Yaptırımlardaki insani durum muafiyetinin uygulanmasının da süresiz biçimde uzatılacağı, kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye'ye ihraç yasaklarına son verileceği bildirildi.

AB Konseyinin bu konudaki çalışmalarını sürdüreceği ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağının ileride değerlendireceği, ülkedeki durumun yakından takip edileceği aktarıldı. Açıklamada, Beşşar Esed rejimi, kimyasal silah ve yasa dışı uyuşturucu ticareti ile silah ticareti gibi çeşitli alanlardaki AB yaptırımlarının devam ettiği, alınan yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin de yarın AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı. Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı.

Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı. Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Suriye de halka para lazım. Umarım üretim tarım ve özellikle Petrol ve Gaz i,şini bir an önce devreye alrılar

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