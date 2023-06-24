Avrupa Birliği, Rusya'daki Durumla İlgili G7 Ülkeleriyle Görüştü

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'daki durumla ilgili G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve krize müdahale merkezi kurduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği'nin dışişlerini yöneten Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rostov'daki Wagner grubuyla Rusya arasında yaşanan durumla ilgili G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştüğünü belirtip "Gelecek Pazartesi günü (yapılacak) AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde, Avrupa Birliği içinde koordinasyon sağlıyorum ve krize müdahale merkezini etkinleştirdim. Ukrayna'ya desteğimiz hız kesmeden devam ediyor" açıklamasını yaptı.