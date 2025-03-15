ASAD, 'Aklımız, fikrimiz Türkiye' mottosu ile iftar programı düzenledi

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD), Türkiye'nin hızla değişen ve globalleşen dünyada iç ve dış politikalarının şekillendirilmesinde stratejik adımlar atılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği geleneksel iftar programını gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye'nin küresel vizyonunu daha güçlü kılacak fikirlerin doğmasına önayak olmayı amaçlıyor. ASAD, bu misyonla, Türkiye'nin tarihi ve kültürel kimliğine uygun, jeostratejik konumunu daha da güçlendirecek stratejilerin geliştirilmesini sağlıyor.

İftara, iş dünyasından, bürokrasiden, diplomasi dünyasından ve sanat camiasından çok sayıda önemli isim katıldı. Etkinlikte, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı. Katılımcılar arasında, Türk-Amerikan İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çetin ve Türkiye İşveren Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin gibi önemli isimler de bulunuyor.

SÜLEYMAN ECEVİT SANLI'DAN ASAD'A TAM DESTEK

Amerikan Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi ve TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, ASAD iftarına katılarak şunları ifade etti: "Türk Amerikan İş İnsanları Derneği olarak 1987 yılında rahmetli Turgut Özal'ın vizyonu doğrultusunda kamu yararına kurulduğumuzu belirterek, ASAD'a uzun yıllardır destek veriyoruz. Türkiye'nin stratejik açıdan önünün açılması, güvenliğinin sağlanması ve gönül coğrafyasının güçlendirilmesi adına ASAD'ın stratejik çalışmaları çok değerli. Kıbrıs'tan Mavi Vatan projesine, Türk Dünyası'nın güçlendirilmesinden Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasına kadar pek çok başarılı stratejiye imza atıyorlar."

ALİ ÇETİN: "HEDEFİMİZ TÜRKİYE İÇİN FAYDALI İŞLER YAPMAK"

ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çetin ise etkinlikte yaptığı açıklamada, "'Aklımız, fikrimiz Türkiye' mottosuyla çok önemli işler yapıyoruz. Ülkemize katkı sağlayacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz. Buradaki katılım, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinden fikir birliği sağlamamız açısından çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde daha başarılı projelere imza atacağız" dedi.

KEMAL ÇETİN: "BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANTI"

Türkiye İşveren Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik için bir arada olmak beni çok mutlu etti. Ülkemizin geleceği için bir araya gelmek çok büyük bir onur. Herkesin aklı ve fikri Türkiye'nin yararına olmalı. Tek vatanımız var ve burada birlik ve beraberlik çok önemli" diye belirtti.

MURAT DOĞANAY: "AKLIMIZ VE FİKRİMİZİ TÜRKİYE İÇİN KULLANIYORUZ"

ASAD Genel Başkanı Murat Doğanay ise, iftarın ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin yerli ve milli bir düşünce kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı. Doğanay, "ASAD, her zaman ülkemizin menfaatleri doğrultusunda stratejik adımlar atmakta kararlıdır. 'Aklımız, fikrimiz Türkiye' diyerek, tüm çalışmalarımızı ülkemiz için yapıyoruz ve daha da ileriye götüreceğiz" dedi.

Etkinlik, Türkiye'nin stratejik geleceği adına önemli bir platform oluşturan ASAD'ın, ülke genelinde farklı sektörlerden önemli isimleri bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağladığı bir ortam yarattı.