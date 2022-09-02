Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu

Arjantin Başkan Yardımcısı Christina Fernandez de Kirchner'e dün akşam üstü konutunun girişindeki vatandaşları selamlarken suikast girişiminde bulunuldu. de Kirchner'in yüzünden birkaç santim uzaklıkta bulunan silah, tutukluluk yaptı ve Başkan Yardımcısı ölümden kıl payı kurtuldu.

Yerel basında 35 yaşında Brezilyalı bir erkek olduğu belirtilen silahlı saldırganın, kabalığın arasından ve yakın mesafeden Başkan Yardımcısı'nın yüzüne silahı doğrultarak ateşlemeye çalıştığı ancak silahının tutukluluk yaptığı ifade edildi. Başkan Yardımcı'nın yüzünden birkaç santim uzaklıkta bulunan silahta beş kurşun olduğu vurgulandı. Polis silahlı saldırganın olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı.