Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) iklim konferansı Cop31, iklim değişikliğine dair kanıtların hiç olmadığı kadar açık, buna karşın jeopolitik bölünmelerin de hiç olmadığı kadar derinleştiği bir dönemde düzenlendi. 2026 yılı, buzul çökmelerine, Avrupa'da rekor sıcaklıklara ve Asya genelinde orman yangınlarına sahne oldu.BM tarihinin en uzun süren iklim müzakerelerinde ülkeler, temel siyasi anlaşma niteliğindeki Antalya Paktı üzerinde uzlaşamadı.Müzakerelere ortak başkanlık yapan iki ülke, Avustralya ve Türkiye, sürece öncülük etmelerine rağmen ülkeleri ortak bir zeminde buluşturamadı.Dramatik ve çekişmeli geçen son günde, anlaşma metninde fosil yakıtlardan söz edilmemesi ve finans konusunda beklentilerin karşılanamaması nedeniyle bazı ülkeler görüşmelerin yapıldığı salonu terk etti. Görüşmeler sonrasında COP sürecinin hala sonuç üretip üretemeyeceği sorusu her zamankinden daha yüksek sesle dile getiriliyor.İşte ev sahibi ülkelerin "uygulama COP'u" olarak anılmasını umduğu görüşmelerden çıkan beş temel sonuç.Dünya 1,5°C eşiğinin geçildiği bir yaşama hazırlanıyor Cop31, BM'nin küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre 1,5°C'yi (santigrat derece) geçmesinin beklendiği yönündeki uyarısından bu yana düzenlenen ilk iklim konferansıydı. Bu, 1,5°C, ülkelerin 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması kapsamında aşılmaması gerekliliğini kabul ettikleri ısınma eşiği. Antalya Paktı adı verilen anlaşma taslağında, iklim eyleminin bugüne kadar en kritik hedeflerinden birinde başarısız olduğu yönündeki rahatsız edici gerçek kabul edilmişti.Anlaşma sağlanamadığı için bu kabul de kayda geçmedi. Yaklaşık on yıl önce, BM çatısı altında dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinin oluşturduğu Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), sıcaklık artışının 1,5°C yerine 2°C'ye ulaşması halinde neler yaşanacağı konusunda uyarıda bulunmuştu:

Görüşmeler boyunca ve son günde, birçok ülke bu hedefin iklim eyleminin pusulası olmaya devam ettiğini kabul etti.İngiltere Enerji Bakanı Miatta Fahnbulleh, görüşmelerin kapanışında yaptığı konuşmada, "Bu COP zor gerçeklerle yüzleşmeyi amaçladı: Küresel ısınma 1,5°C eşiğini aşma yolunda ve sera gazı salımlarını azaltmak için daha da ivedilikle hareket etmemiz gerekiyor" dedi.Taslak metin, bu aşımın mümkün olduğunca sınırlı ve kısa süreli tutulmasını öngörüyordu. Ayrıca karbon uzaklaştırma (CDR) adı verilen bir yaklaşıma da yer veriyordu.Bu, sera gazlarını atmosferden uzaklaştıran bir süreç ve daha önce hiçbir COP nihai anlaşmasında açık biçimde yer almamıştı.Atmosferdeki fazla karbondioksit ağaç dikimi gibi doğal yollarla da uzaklaştırılabilir. Ancak bunun ölçeği ve kalıcılığı konusunda sınırlamalar bulunuyor.Bunun dışında başka teknolojik çözümler de mevcut ancak bunlar tartışmalı ve henüz yeterince gelişmiş değiller.Ülkeler fosil yakıtlar konusunda bölünmüş durumdaBu yılki müzakereler endişe verici bir sorunu ortaya çıkardı: Uzlaşmalar da kalıcı olmayabiliyor. Ülkeler, fosil yakıtlarla ilgili maddelerin Antalya Paktı anlaşmasına dahil edilmesi konusunda görüş ayrılığını gideremediler.Oysa aynı taahhüt, sadece üç yıl önce Dubai'de düzenlenen COP28'in karar anlaşmasında yer almıştı.Zengin ülkeler, gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğine uyum sağlamaları için ne kadar daha finansman sağlanabileceğine dair bir sayı da ortaya koyamadılar.Bu durum, geçen yıl 40 milyar dolarlık finansmanın 2035'e kadar üç katına çıkarılması yönünde taahhüt verilmiş olmasına rağmen yaşanıyor. Ancak söz konusu taahhüdün nasıl yorumlanacağı konusunda görüş ayrılıkları sürüyor.Hükümetler daha önce verdikleri taahhütleri bile yeniden teyit etme konusunda anlaşamıyorsa, bu durum iklim krizi şiddetlenirken birlikte çalışma becerileri hakkında endişe verici soruları gündeme getiriyor.Müzakerelere eş başkanlık eden Avustralya'dan Bakan Chris Bowen, görüşmelerin sonunda yaptığı açıklamada, dünyanın bu taahhütlerin verildiği birkaç yıl öncesine kıyasla çok farklı bir yerde olduğuna dikkat çekti."Bu COP'a girerken karşı karşıya olduğumuz durum, yaşayan hafızadaki en karmaşık ve en gergin jeopolitik ortamdı" dedi. Bu durum, son oturum sırasında yapılan sert açıklamalarda da açıkça kendini gösteriyordu. Avrupa Birliği (AB) temsilcisi Darragh O'Brien, görüşmelerin "bazı petrol devletleri tarafından rehin alındığını" söyledi.Rusya delegesi Sergei Kononuchenko ise Rusça'dan İngilizce'ye geçerek doğrudan AB heyetine seslendi. AB'yi, gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanını yalnızca kredi şeklinde sağlamakla suçladı: "Bu, yeni bir kılıf altında eski sömürgeci iş bölümünün sürdürülmesidir" dedi. Bu yalnızca iklim eylemi açısından değil, çok taraflılık açısından da ciddi bir darbe niteliğinde. Zira ülkelerin, tek başlarına çözemeyecekleri sorunlarla mücadele edebilmek için diğer konulardaki görüş ayrılıklarını bir kenara bırakabilmeleri bekleniyor. Olumlu gelişmeler COP31'e ilişkin haberlerin büyük bir kısmı, Antalya Paktı'nın onaylanamamasına odaklandı.Ancak bu zirvelerde yapılan çalışmaların büyük bölümü, önceki toplantılarda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesine odaklanıyor.Örneğin uyum faaliyetlerine ayrılan finansman konusunda ülkelerin; bu kaynakların nasıl dağıtıldığını, etkili olup olmadığını, bunun nasıl izlenebileceğini ve hangi bölgelerin özellikle kırılgan olduğunu kararlaştırması gerekiyor.Aslında bu yılın gündeminde, müzakere salonlarında üzerinde yoğun şekilde çalışılan 164 başka madde daha vardı.Ve bunların bazıları görüşmeler sırasında kabul edildi.Küresel karbon kredileri sisteminde sera gazı salımına karşılık yapılan ödemelerden toplanan fonların, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamasına yardımcı olmak için kullanılması kararlaştırıldı. Ülkeler ayrıca, küresel ekonomiler temiz enerjiye yönelirken çalışanları ve toplulukları korumayı amaçlayan adil dönüşüm çerçevesinin ilerletilmesi konusunda anlaşmaya vardı.Ancak üzerinde uzlaşı sağlanamayan çok daha fazla konu vardı ve bunların bir kısmı artık Etiyopya'da düzenlenecek olan COP32'ye taşınacak. Bunlar arasında, salımların azaltılmasına [mitigasyon] yönelik eylemleri ilerletmekten sorumlu çalışma programı da kritik önem taşıyor.Yenilenebilir enerjide büyüme durdurulamıyorCOP müzakere salonlarında hükümetlerin üzerinde uzlaştığı konular, enerji dönüşümünün hızını belirleyen etkenlerin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor.Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2026 yılı raporu ise başka bir güçlü etkene işaret ediyor: Enerji güvenliği.Rapora göre, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve gaz arzında yaşanan kesintiler tarihteki en büyük enerji arz şokunu yarattı. Belirsizlik ne kadar uzun sürerse, ülkelerin ithal fosil yakıtlardan uzaklaşıp yurt içinde üretilen elektrik enerjisine yönelme teşviki de o kadar güçlü olacak.

Ekonomik koşullar da değişiyor.Güneş panelleri, bataryalar ve elektrikli araçlar giderek daha rekabetçi hale geldi.Temiz enerji kendi ticari ivmesini kazandıkça, resmi müzakereler bu dönüşümün yönünü ve hızını belirlemede daha az önemli hale gelebilir.Enflasyonun yarattığı baskılara rağmen, COP'ta "Eylem Gündemi" kapsamında yeni yatırım duyuruları yapıldı."Eylem Gündemi" COP sürecinin; şirketleri, yatırımcıları ve şehirleri resmi müzakerelerin dışında harekete geçirmeyi amaçlayan bölümü. Bu yılın odağında elektrifikasyon vardı. Yani enerji kullanımının daha büyük bir bölümünün fosil yakıtlardan elektriğe kaydırılması.IEA Başkanı Fatih Birol, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Elektrik çağına girmiyoruz, elektrik çağına zaten ulaştık" dedi. Birol, enerji güvenliği ile iklim politikalarının artık "yakından uyumlu" olduğunu söylüyor.Bu, COP'u önemsiz kılmıyor.Amazon ve Apple gibi şirketlerin de üyeleri arasında bulunduğu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nde üst düzey yönetici olan Dr Jennie Dodson'a göre, hükümetlerin dönüşümü kolaylaştırma konusunda hala kritik bir rolü bulunuyor.Dodson, "İş dünyasından gelen temel mesaj şu: Belli bir noktaya kadar ilerleyebiliyoruz ve bunun büyük kısmı maliyet açısından rekabetçi. Ancak hem altyapı hem de izin süreçleriyle ilgili politika engelleri var" diyor.

COP sürecinin değişmesi gerekiyorCOP31, BM'nin her yıl düzenlenen iklim konferanslarının rolünün nasıl değiştiğini gösterdi.İlk 30 COP boyunca vurgu, küresel ısınmayla mücadele için uluslararası çerçevenin oluşturulmasına yapıldı.Diplomatik açıdan en büyük dönüm noktası, 2015 yılında Paris'te yaşandı. O tarihte neredeyse tüm ülkeler, küresel ısınmayı 2°C'nin belirgin biçimde altında tutmayı ve sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak için çaba göstermeyi kabul etti.Paris Anlaşması, verilen sözlerin ilerlemeye dönüşmesini sağlayacak mekanizmaları da oluşturdu. Her beş yılda bir hükümetler, küresel durum değerlendirmesi kapsamında ortak ilerlemeyi gözden geçiriyor ve ulusal katkı beyanı (NDC) olarak bilinen yeni ulusal iklim planlarını sunuyor.Ardından başka anlaşmalar da geldi: COP27'de iklim kaynaklı kayıp ve zarar fonu, COP28'de fosil yakıtlardan uzaklaşma ve yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdü, COP29'da yeni bir iklim finansmanı hedefi ve COP30'da uyuma yönelik desteğin artırılması.Başka bir deyişle, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası mimari büyük ölçüde inşa edilmiş durumda.Şimdi ise daha zor olan kısım geliyor: Bu sistemi çalıştırmak.Bu nedenle Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen bu yılki konferans "uygulama COP'u" olarak tanıtılmıştı.Artık vurgu, daha önce verilen taahhütlerin hayata geçirilmesine kayıyor. COP26 için İngiltere'nin stratejisinin hazırlanmasına katkıda bulunan ve bugün Electrify Britain adlı kampanya grubunun başında bulunan Camilla Born, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun COP'u temel siyasi müzakerelerden ziyade mevcut mekanizmanın gerçekten işlemesini sağlamaya odaklanan, daha usule odaklı bir sürece dönüştürdüğünü söyledi.Bu durum, ülkelerin yeni taahhütlerle imza attığı temel siyasi anlaşma niteliğindeki çatı metinden vazgeçilmesi anlamına gelebilir.Böyle bir metnin bulunması zorunlu değil ve ülkeler uzun yıllar boyunca onsuz da ilerleyebildi. Avustralya COP31'de böyle bir metni zorlamayı tercih etti ve başarısız olduğu nokta da burası oldu.Camilla Born'un sözünü ettiği usule ilişkin birçok konuda ise anlaşmaya varıldı. Bu önemli olabilir. Ancak mutlaka heyecan verici olduğu söylenemez.Ayrıca bu mekanizmanın başarabilecekleri konusunda temel bir sınır da bulunuyor. Paris Anlaşması kapsamında ülkeleri emisyon azaltım hedeflerini yerine getirmeye zorlayacak bir mekanizma yok.İngiltere merkezli E3G düşünce kuruluşunda görev yapan deneyimli iklim müzakerecisi Alden Meyer, bu nedenle, COP sürecini sorunu yeterince hızlı çözememekle eleştirenlerin hedefinin aslında sistem olmaması gerektiğini söylüyor. Meyer'e göre COP süreci, "her yıl kendimize tuttuğumuz bir ayna gibi". Eğer aynadaki görüntü hayal kırıklığı yaratıyorsa, sorun aynada değil, hükümetlerde.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .