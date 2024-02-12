Almanya'da Göçmen Karşıtı Gösterilere On Binlerce Kişi Katıldı

Geçtiğimiz haftalarda "üst düzey AfD ( Almanya için Alternatif) siyasetçileri, Neonaziler ve zengin iş insanlarının” buluştuğu ve göçmenlerin “tersine göç” ettirilmesinin tartışıldığı toplantının basına sızmasının ardından Almanya’nın Berlin, Köln ve Hamburg şehirlerinde on binlerce kişi protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Münih’teki son gösteri de onlardan biri oldu.

‘Demokrasi için ışık denizi’

Münih’teki gösteri için yüze yakın kuruluş ve dernek günler öncesinden “Demokrasi için ışık denizi” çağrısı yapıldı.

“Irkçılık, antisemitizm ve nefret” karşıtı gösteri için on binlerce kişi, Therese Meydanı’nı doldurdu.

Bu meydan aynı zamanda Almanya’nın en ünlü festivali olan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan “Oktoberfest” etkinliğinin de düzenlendiği bir alan.

Alman medyasına göre, Münih’teki gösteriye yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Organizatörler ise 300 bin kişinin katıldığını söylüyor.

Münih’te Ocak ayında da geniş katılımlı bir protesto düzenlenmişti.

‘Hepimizin bir amacı var ve bu cesaret verici'

Gösteriye katılan Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve “demokratik değerlerin ve özgürlüklerin” savunulmasının “güçlü bir şekilde” devam ettiğini söyledi.

Münih’te toplanan kitlenin aynı zamanda “aşırı sağcı faaliyetlere, nefrete ve kışkırtıcılığa” karşı net bir işaret olduğunu belirten Reiter, “hepimizin bir amacı var ve bu cesaret verici” dedi.

Alman medyasına konuşan katılımcılar da aşırı sağcı AfD’nin yükselişinden duydukları endişeleri dile getiriyorlar.

Alman kamu yayıncısı BR24’e konuşan bir gösterici, “AfD’nin iktidara gelmesini ve gerçek dışı hikayelerle demokrasiyi yok etmesini istemediğini” söyledi.

Doğu Almanya doğduğunu belirten başka bir gösterici de, Almanya’da bu yıl Eylül ayında üç önemli doğu eyaleti Thüringen, Saksonya ve Brandenburg’da yapılacak seçimlere atıfta bulundu ve “Yaklaşan eyalet seçimleri nedeniyle doğduğum yer için endişeliyim” dedi.

‘Almanya’ya karşı gizli plan’ nedir?

Araştırmacı gazetecilik ağı Correctiv’in, 10 Ocak’ta yayımladığı bir haber sonrası ülke genelinde her hafta on binlerce kişi, aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı gösteriler için sokaklara çıkıyor.

Haber, “üst düzey AfD siyasetçileri, Neonaziler ve zengin iş insanlarının” Almanya'nın kuzeydoğusundaki Potsdam şehri yakınlarında bir otelde yapılan toplantının ayrıntılarını içeriyor.

Haberde, toplantıda “Alman vatandaşlığına sahip olup olmadığına bakılmaksızın” göçmenlerin “tersine göç” ettirilmesi konusunun tartışıldığı yer aldı. Haberde, toplantı davetiye mektuplarında katılımcılardan 5 bin euro bağış yapması istendiği de yer alıyor.

AfD’nin kapatılması tartışmalarının yaşandığı süreçte ortaya çıkan toplantı sonrası partiden yapılan açıklamada, toplantının özel bir organizasyon olduğu ve AfD’nin toplantıyla mali bağı olmadığı belirtildi.

AfD’nin yükselişi devam ediyor mu?

Aşırı sağcı AfD, anketlere göre geçen yıl oylarını önemli ölçüde artırdı.

Çeşitli anketlerde oy oranlarının yüzde 22’ye kadar çıkması ise ülkede endişelere neden oldu.

Göçmenlerin geri gönderilmesinin tartışıldığı toplantının basına sızmasının ardından yapılan anketlerde ise partinin oy oranında bir düşüş yaşandığı gözleniyor.

Ipsos araştırma şirketinin Şubat ayı başında yaptığı bir ankette, AfD’nin oy oranının 4 puanlık bir kayıpla yüzde 18’e gerilediği görülüyor.

Ancak anketlerdeki bu oy oranıyla dahi AfD, Birlik partileri CDU/CSU’nun ardından en büyük ikinci siyasi parti olmaya devam ediyor.