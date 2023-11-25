AKUT, Tayvan Halkından 1 Milyon Dolar Bağış Aldı

Türkiye'nin arama kurtarma konusunda önde gelen sivil toplum kuruluşu AKUT, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile bir protokol imzaladı. Tayvan halkı, AKUT'a 1 milyon dolar bağışladı ve bu bağışla operasyon ve eğitim amaçlı malzeme desteği, ortak eğitim programı ve uluslararası toplum bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin arama kurtarma konusunda önde gelen sivil toplum kuruluşu AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında bir protokol imzalandı. Operasyon ve eğitim amaçlı malzeme desteği, Tayvanlı arama kurtarma ekipleriyle ortak eğitim programı ve uluslararası toplum bilinçlendirme etkinliğine destekten oluşan 3 aşamalı proje için Tayvan halkı AKUT'a 1 milyon dolar bağışladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında protokol imzalandı. AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang'ın imzaladığı protokol kapsamındaki proje, 3 aşamalı olarak hayata geçecek. Operasyon ve eğitim amaçlı malzeme desteği, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri / itfaiye çalışanları ortak eğitim programı ve AKUT'un uluslararası düzenleyeceği toplum bilinçlendirme faaliyetlerine destekten oluşan proje 6 Şubat depremlerinin ardından Tayvan halkı tarafından yapılan 1 milyon dolarlık bağış ile gerçekleştirilecek. Bağışın yüzde 85'i malzeme temininde, yüzde 10'u eğitim programında, yüzde 5 ise uluslararası etkinliğin masraflarında kullanılacak.

"AKUT, TAYVAN HALKI İÇİN BİR DOSTLUK SİMGESİ"

İmza töreninde konuşan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, " Türkiye'de yaşanan Marmara depreminin acıları henüz silinmemişken, hemen ardından Tayvan'da yaşanan deprem felaketinde ülkemize ilk gelen Türk ekibi AKUT olmuştu. O nedenle AKUT'un Tayvan halkında çok ayrı bir yeri vardır. Bu hassasiyet ile 6 Şubat depreminde çok hızlı hareket ederek 400 tonluk yardım malzememizi deprem bölgesine ulaştırdık. İkinci gün de 130 kişilik arama kurtarma ekibi ve 5 arama köpeğimizle deprem bölgesindeydik. Karşılıklı yaşadığımız bu süreçler AKUT'u Tayvan halkı için bir dostluk simgesi haline getirdi" dedi.

"64 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞIN 1 MİLYON DOLARLIK KISMI AKUT'A YAPILDI"

Kahramanmaraş merkezli depremlerinde insani yardımların yanı sıra 1 ay gibi kısa bir sürede 64 milyon dolar tutarında bir bağış topladıklarını da ifade eden Temsilci Volkan Chih-Yang Huang, "Bağışlarımız ile deprem bölgesinde şu ana kadar 10 farklı projeye katkı sağladık. Şimdi de bağışın 1 milyon dolarlık kısmını AKUT'a bir proje kapsamında sunuyoruz" dedi.

Üç aşamadan oluşan proje hakkında bilgi veren Temsilci Volkan Chih-Yang Huang, "İlk aşamada AKUT'un mevcut malzeme gücünü arttırıp daha iyi teknolojiler ile afetlere müdahalesine destek sağlayacağız. İkinci aşamada Tayvanlı arama kurtarma ekipleriyle AKUT'un ortak eğitimleri yer alacak. Bu sayede Tayvan ve AKUT arama kurtarma ekipleri arasındaki bilgi ve deneyimler karşılıklı paylaşılmış olacak. Üçüncü aşamada ise AKUT'un uluslararası arenada düzenleyeceği sempozyumlara destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TAYVAN HALKININ KATKILARI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi de imza töreninde yaptığı konuşmada, 1999 depremi sonrasında misyonunlarının farklılaşarak 20 yıl içerisinde çok daha geliştiğini kaydederek, şunları dile getirdi:

"AKUT, 1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma Danışma Grubu INSARAG'ın üyesi olmuş ve 2011'de 'Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip' grubunda Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk kurum olmuştur. Bu kapsamda uluslararası birçok operasyona katılarak dünyanın dört bir yanından benzer kuruluşlar ile birlikte eğitimler aldık, tatbikatlar gerçekleştirdik. 6 Şubat depreminde de daha önce iş birliği yaptığımız kuruluşlarla bu kez kendi ülkemizde birlikte arama kurtarma operasyonlarına katıldık. 6 Şubat depreminde 30 ekibimizden 850'si sahada 300'den fazlası ise operasyon merkezinde ve masa başında olmak üzere bin 100'ü aşkın gönüllü, 59 araç ve 3 arama köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. O günden bu yana gerek yurt içinden gerekse yurt dışından derneğimize bağışlar yapılıyor. Tayvan halkının bu kapsamda gerçekleştirdiği bağış bizim için çok kıymetli. Özellikle genel bağış bütçesinin bir kısmını bir STK olarak bizimle paylaşıyor olması bizim için ayrı bir gurur. Tayvan halkına bu değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz."