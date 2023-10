AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Gazze açıklaması: Kara harekatı, insani ve bölgesel çatışmayı tetiklemesi açısından korkunç sonuçlar doğurur

İsrail'in Gazze'de sivilleri günlerdir bombaladığını söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masum çocukların ve sivillerin cesetlerinin üzerinde kendini savunma hakkı var derseniz bu daha çok insan öldürün demekten başka işe yaramaz. Tüm dünya günlerdir kara harekatının ne tür korkunç sonuçlar doğuracağını tartışıyor. Hem insani açıdan hem bölgesel çatışmayı tetikleme açısından." ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasını İsrail'in Gazze'deki katliamına ayıran AK Partili Çelik, masum insanların günlerdir hayatını kaybettiğini vurguladı. AK Partili Çelik, şunları söyledi: " Gazze'deki olaylar devam ederken insani durum hepimizin gözleri önünde giderek ağırlaşıyor. Bu çerçevede milletimizden gelen talepler büyük bir insani ve vicdani duruş olarak hep beraber gösterilmesi için cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı büyük bir miting İstanbul'da icra edilecek. Maalesef hastanelerin altyapısı yok edilmiş durumda. Hastaneler yaralılara ve hastalara hizmet veremez durumda. Sivil toplum örgütlerinin neredeyse soykırımı denilen eylemler bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Ölen Filistinli sayısı 5 bini geçti. Bunun yarısı çocuk. Beşte bire yakını kadın. Masum insanlar günlerdir bombalanarak hayatlarını kaybediyor.

"İSRAİL'İN SAVUNMA HAKKI ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK DEĞİLDİR"

Yaralıların tedavi edilmesi için sağlık altyapısı olmadığı için facia üstüne facia eklenerek Gazze bütün insanların sınav verdiği yer duruma gelmiştir. Batılı hükümetler Filistinlilerin yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Allah'tan vicdanlı insanlar soyluluk, asalet göstererek mazlum insanların yanında oldukları büyük yürüyüşlere imza atıyorlar. Batılı liderler İsrail'i düzenli olarak ziyaret ediyorlar. Hepsinin ezberlediği cümle; İsrail'in kendini savunma hakkı var. Kuşkusuz her egemen devletin kendini savunma hakkı var. İsrail'in savunma hakkı çocukları öldürmek değildir.

"KARA HAREKATI KORKUNÇ SONUÇLAR DOĞURUR"

Batılı liderler İsrail'in kendini savunma hakkından bahsederken çocuklar ve masum sivillerin yaşamını savunma hakkından da bahsetmeleri gerekir. İsrail'in kendini savunma hakkından bahsedip bu cümleyi yanlış başına bırakıp 'Sen daha çok katliam yap'tan başka bir anlama gelmemektedir. Masum çocukların ve sivillerin cesetlerinin üzerinde kendini savunma hakkı var derseniz bu daha çok insan öldürün demekten başka işe yaramaz. Tüm dünya günlerdir kara harekatının ne tür korkunç sonuçlar doğuracağını tartışıyor. Hem insani açıdan hem bölgesel çatışmayı tetikleme açısından.

"İNSANLIK DIŞI BİR TUTUM"

Günlerdir insanların üzerine bomba yağdırılıyor. Sanki bu normalmiş gibisinden kara harekatının sonuçlarının ne olacağına dair değerlendirmeler şu anki durumu normalleşmeye çalışıyor. Gazze'nin insansız toprak parçası haline getirilmesi insanlık dışı bir durumdur. Zaten Gazze açık hava hapishanesi durumda. Şimdi 2007'den beri dünyanın en ağır şartları, dünyanın en uzun sürmüş işgali devam ederken kime sorsanız 'iki devletli çözümden yanayız' diyor. Bir uygulama protokolü ve planı var mıdır? İki devletli çözümden bu saatten sonra bir eylem planı çerçevesinde bahsedilmesi gerekir. İşgali görmezden gelerek bu bölgede barış sağlanması, normalleşmenin sağlanması mümkün değildir. İşgal devam ettiği müddetçe bu çatışmalar belli zaman aralıklarla ortaya çıktı, şimdi daha vahim noktaya gelindi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ ASKERİ DEĞİL, SİYASİDİR"

Sorunun çözümü askeri değildir; siyasidir. Bugünkü çatışmaları ortaya çıkaran tablo bu işgalin neticesi olarak gündeme gelmiştir. İşgal sona ermeden iki devletli, başkenti Kudüs olan devleti kurulmadan bu sorunun çözümü mümkün olmayacaktır. İşgal devam ettiği müddetçe bu olumsuzluk, olumlu, anlamlı siyasi çözüme dönüşmediği müddetçe bu gerilimlerin sürmesi mümkün değil. ABD kurallara dayalı düzenden bahsediyor. Bunun için herkesin hukuk içinde hareket etmesi gerekir. Çocuk öldürme hakkını savunanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin en büyük provokatörü durumdalar. İlk yapılması gereken neydi? Biz bu meseleyi barış aklıyla, çözüm kapasitesiyle nasıl ele alabiliriz diye düşünülmesi gerekiyordu. ABD'nin ilk yaptığı şey oraya savaş ve uçak gemisi göndermek oldu.

ABD'YE UÇAK GEMİSİ TEPKİSİ

Hem kurallara dayalı düzenden bahsedeceksiniz hem de bir yere daha çok adam öldürebilsinler diye askeri yetkililer göndereceksiniz. Bölgedeki çatışmaları büyütecek yanlış odaklı yaklaşım olduğu herkese göstermişlerdir. Amerikalılar bu bombalamalar karşısında uçak ve savaş gemisi göndererek, askeri yetkili göndereceklerini söyleyerekten çatışmanın derinlemesine katkı sunmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Netanyahu 'Öyle şeyler yapacağız ki Ortadoğu'da harita değişecek' dedi. Burada mevcut herhangi bir şekilde saldırıya karşılık verilmesinden öte bunu vesile addedip birtakım başka planların hayata geçirilmeye çalışıldığını gösteriyor.

"FİLİSTİNLİLERİN MISIR'A SÜRÜLMESİ KADAR AHLAKSIZ YAKLAŞIM OLABİLİR Mİ?"

Bu güçlerin karşısındaki güçler de savaş gemisi gönderiyorlar. Dünyadaki bütün vekalet savaşları Gazze'nin üzerine boca ediliyor. 2 milyon insan her gün bombalanıp, her gün ölüyor. Masum insanlar ölmeye devam ediyor. Uluslararası düzenin her türlü meşruiyetinin iflası anlamına gelir bu. Bir çözümmüş gibi Filistinlilerin Mısır'a sürülmesi kadar ahlaksız yaklaşım olabilir mi? Kimin hakkı var buna? Orası Filistin toprağı. Siz bu insanları hem bombalayacaksınız, hem öldüreceksiniz, ateşkes çağrısına olumsuz cevap vereceksiniz. 2 milyon kişinin zorla göçü ne kadar büyük bir facia doğuracağı açıktır. Bu asla kabul edilemez.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK GÜÇLÜ BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR"

Filistin devletini tamamen ortadan kaldıracak bir yaklaşım asla söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımız iki devletli çözümün hayata geçmesinin bu işin nihai çözüm olduğunu ifade eden çok güçlü bir diplomasi yürütüyor. Burada ne biz herhangi bir şekilde çatışmaların derinleşmesini isteyen ülkelerin yanında dururuz ne de sivil ölümlerinin yanında dururuz. Derhal acilen ateşkes ilan edilmesi gerekir. Ateşkesin garantörlük altına alınması gerekir. Tarafların elindeki sivil rehineleri derhal serbest bırakması gerekir. Ondan sonra iki devletli çözüm için uluslararası toplum elini taşın altına koyması gerekir.

"ÇATIŞMAYI DERİNLEŞTİRMEK CİNAYET ŞEBEKESİNE YAKIŞAN DAVRANIŞTIR"

Ateşkesten bahsedildiğinde utanmadan hareket edenler binlerce çocuğun ölümünü bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Çatışmayı derinleştirme peşinde koşmak, ateşkesi reddetmek, insani yardımları engellemek gibisinden bir şey devlete değil cinayet şebekesine yakışan davranıştır. İnsan haklarına göre hareket etmeleri gerekir. Devletler örgütler gibi hareket etmeye başlarsa herkesin huzurla yaşayacağı uluslararası düzen kalmaz. İnsani yardımlar kısıtlama olmadan bölgeye girmeli, sivil rehineler serbest bırakılarak siyasi çözüm için adım atılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasisi en güçlü şekilde devam ediyor, devam edecektir."