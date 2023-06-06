AİHM, Rusya'yı Navalnıy'ın zehirlenmesi soruşturmasında ihmalleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rusya'nın, muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin soruşturmayı etkili yürütmediği gerekçesiyle 40 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rusya'nın, muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin soruşturmayı etkili yürütmediği gerekçesiyle 40 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM, Navalnıy'ın 2020'de Rusya'da zehirlendiği iddialarına ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Navalnıy'ın hayati tehlikesinin bulunmasına rağmen Rusya'nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını güvence altına alan 2. Maddesi'ne aykırı davranarak etkili soruşturması gereken zehirlenme iddialarıyla ilgili ihmalleri olduğuna karar verdi.

AİHM, Rusya'nın bu nedenle Navalnıy'a 40 bin avro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Rusya'yı, Ukrayna ile savaşa girmesi üzerine Eylül 2022'de taraf ülkeler listesinden çıkaran AİHM, söz konusu davanın bu tarihten önce başlaması nedeniyle hala bağlayıcılığının bulunduğunu belirtiyor.

Navalnıy'ın zehirlenmesi

Sibirya'dan 20 Ağustos 2020'de Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.