Güney Kıbrıs Rum Yönetimi PKK üyesi Kenan Ayaz'ı Almanya'ya iade etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), uluslararası terörizm suçlamasıyla Almanya tarafından aranan terör örgütü PKK üyesi 49 yaşındaki Kenan Ayaz'ı Almanya'ya iade etti. Ayaz'ın avukatı, adil yargılanma ile ilgili temel insan haklarının ihlal edilip edilmediğinin araştırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), uluslararası terörizm suçlamasıyla Almanya tarafından aranan terör örgütü PKK üyesi 49 yaşındaki Kenan Ayaz'ı Almanya'ya iade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), uluslararası terörizm suçlamasıyla Almanya tarafından aranan terör örgütü PKK üyesi 49 yaşındaki Kenan Ayaz'ı Almanya'ya iade etti. Ayaz'ın avukatı Evstathios Evstathiu'nun yaptığı açıklamada, Rum Adalet Bakanlığı'nın Almanya ve Türkiye'nin argümanlarını benimsediğini, siyasi göçmen statüsü verilen Ayaz'ın terörist olarak dün saat 16.00'da Almanya'ya gönderildiğini ifade etti. Avukat Efstathiu, önümüzdeki günlerde, adil yargılanma ile ilgili temel insan haklarının ihlal edilip edilmediğinin araştırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını da belirtti.

Ne olmuştu?

Larnaka Kaza Mahkemesi, 19 Nisan 2023 tarihinde Ayaz'ın Almanya'ya iadesine şartlı onay vermiş, Almanya'ya iadesine Türkiye'ye verilmeme ve Almanya'da yapılan yargılama sonucunda bir ceza veya kısıtlama alırsa cezasını Güney Kıbrıs'ta çekme şartı getirmişti. Ayaz, Larnaka Kaza Mahkemesi'nin Almanya'nın talebini onaylamasının ardından "iade edilmeme veya serbest bırakılma" talebiyle temyize gitmişti. Temyiz davası gününe kadar Rum Merkezi Cezaevi'nde tutulan Ayaz, 5 Mayıs'ta süresiz açlık grevine başlamıştı. Ayaz'ın temyiz talebini değerlendiren mahkeme, 16 Mayıs'ta başvurusunu reddetmişti. - LEFKOŞA