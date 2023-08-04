AK Parti'den PKK yandaşlarının AİHM'deki skandal eylemine tepki: Vahim bir netice

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK iltisaklı kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde terör propagandası girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir netice olduğunu belirterek, Avrupalı müttefikleri PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet etti.

Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da yine skandal bir eylem gerçekleştirdi. Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gelen PKK yandaşı bir grup, terör örgütünün paçavralarını açıp Türkiye aleyhine sloganlar attı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK iltisaklı kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde terör propagandası girişimine ilişkin, "Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz" dedi.

"TRAJİK BİR HADİSE"

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"TERÖRE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMESİNİN VAHİM BİR NETİCESİ"

Çelik, söz konusu eylemi kınadıklarını belirterek, "Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır" açıklamasında bulundu.