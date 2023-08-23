Afganistan'da Taliban'ın 800'den fazla yargısız infazı tespit edildi

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), Taliban'ın en az 800 yargısız infazı içeren insan hakları ihlali yaptığını tespit ettiklerini bildirdi. UNAMA'nın raporu, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana Afganistan'ın eski hükümeti ve güvenlik güçleriyle bağlantılı kişilerin maruz kaldığı muameleye ilişkin iç karartıcı bir tablo ortaya koymaktadır.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), Ağustos 2021-Haziran 2023 arasında Taliban'ın en az 800 yargısız infazı içeren insan hakları ihlali yaptığını tespit ettiklerini bildirdi.

UNAMA'dan yayımlanan raporda, "UNAMA, Taliban yetkilileri tarafından yüzlerce eski hükümet yetkilisi ve eski silahlı kuvvetler mensubuna yönelik ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin güvenilir raporlar kaydetmiştir. Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinden 30 Haziran 2023'e kadar olan dönemi kapsayan bu rapor, eski Afganistan İslam Cumhuriyeti hükümeti ve güvenlik güçleriyle bağlantılı kişilere karşı gerçekleştirilen en az 800 yargısız infaz, keyfi tutuklama, gözaltı, işkence, kötü muamele ve kaçırma vakasını belgelemiştir" denildi.

VOLKER TÜRK: İÇ KARARTICI TABLO

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, raporla ilgili yaptığı açıklamada, "UNAMA'nın raporu, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana Afganistan'ın eski hükümeti ve güvenlik güçleriyle bağlantılı kişilerin maruz kaldığı muameleye ilişkin iç karartıcı bir tablo ortaya koymaktadır. Dahası, kendilerine hedef alınmayacaklarına dair güvence verildiği düşünüldüğünde, bu durum halkın güvenine ihanettir" dedi.