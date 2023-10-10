Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'e yükseldi

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 500'e yükseldi. Afgan Kızılayı, bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Afgan Kızılayı, depremden en çok etkilenen bölge olan Zinda Jan'daki çalışmalarını sürdürüyor. Örgüte ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kral Selman Hayırseverlik Vakfı, Herat vilayetinin Zinda Jan ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen ailelere yardım amacıyla 2 milyon dolar değerindeki 15 bin 750 gıda paketinden 2 bin 250'sini Afgan Kızılayı'na teslim etti. Afgan Kızılayı geçtiğimiz 2 gün içinde Herat vilayetinin Zinda Jan ilçesinde 30 bin 000 kişiye yemek ve içme suyu sağlamıştır' denildi.

Afgan medyası, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 500'e yükseldiğini duyurdu.