Afganistan'da düşük gelirli çiftler toplu nikah töreniyle evlendi

Afganistan'da düşük gelirli 50 çift toplu nikah töreniyle evlendi. Yoksul çiftler, geleneksel düğünlerin masrafından kaçınmak isterken, bu tür toplu törenler ülkede daha sık görülür hale geldi.

Törende, gelinler binanın farklı bir ucunda kalırken Afgan medyası gelinlerin düğün yemeğinden sonra görüldüklerini belirtti.

Başkent Kabil'de düzenlenen toplu nikah töreni, yeni evli çiftlere halı ve ev eşyaları da veren bir hayır kurumunca organize edildi.

Törende, fazileti teşvik ve yozlaşmayı önleme bakanlığından da bir yetkili konuşma yaptı.

Törende ayrıca Kuran okundu.

Taliban'ın Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirmesinden bu yana dans ve müzik yasak.

Gelinler va damatlar, törenin ardından yeşil kurdelalar ve kalp şeklindeki kırmızı plastik güllerle süslü araçlarla törenden ayrıldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 18 yaşındaki Ruhullah Rezayi, normal bir nikah törenine mali gücününün yetmediğini belirtti.

Rezayi "Geleneksel bir düğünün masrafı 200-250 bin Afganiyi bulabiliyor (2800-3600 ABD Doları). Şimdi ise masraf 10-15 bin Afgani olacak" dedi.

Ajans, Ghor bölgesinden gelen Şii Hazara azınlıktan Rezayi'nin günde 350 Afgani kazanabildiğini belirtti.

Rezayi "Ailelerimizden 35 kişiyi davet etti. Öbür türlü 300 ila 400 kişiyi davet etmek durumunda kalacaktık" dedi.

AFP, bazı damatların uzun süredir bugünü beklediğini bildirdi.

23 yaşındaki Kabilli çiftçi Samiullah Zamani de, "Bu günü üç yıldır bekliyorum. Eşimi görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.