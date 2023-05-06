ABD ve Suudi Arabistan, Sudan'da müzakere öncesi görüşmelere başlıyor

ABD ve Suudi Arabistan, savaş halindeki Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 'müzakere öncesi' görüşmelerin bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığınca ABD ve Suudi Arabistan adına yapılan ortak açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri temsilcilerinin bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelerek müzakere öncesi görüşmeler yapacakları belirtildi. Açıklamada "Suudi Arabistan Krallığı ve ABD, her iki tarafı da Sudan ulusunun ve halkının çıkarlarını dikkate almaya, ateşkes ve çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelere aktif olarak katılmaya çağırıyor" denildi.