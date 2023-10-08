ABD ve AB'den İsrail'e destek açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e yönelik desteklerini açıkladılar. Biden, İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu vurgularken, Leyen ise AB'nin İsrail'in yanında olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin İsrail'e yönelik desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "AB, İsrail'in yanındadır" mesajını paylaştı.

Hamas'ın dün başlattığı saldırı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Biden, "Dünya dehşet verici görüntüler izliyor. İsrail şehirlerine yağan binlerce roket. Hamas teröristleri sadece İsrail askerlerini değil, sokaklarda ve evlerinde sivilleri de öldürüyor. Bu vicdansızlıktır. İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Nokta. Amerika Birleşik Devletleri İsrail halkının yanındadır. Şunu olabildiğince açık bir şekilde ifade etmeme izin verin. Şu an İsrail'e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları istismar ederek avantaj elde edebileceği bir an değildir. Yönetimimin İsrail'in güvenliğine verdiği destek kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır" dedi.

LEYEN: AB, İSRAİL'İN YANINDADIR

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail bayrağının AB binasına yansıtıldığı fotoğrafları paylaşarak, "Hamas teröristleri masum kadın ve çocukları yakalayıp öldürerek İsrail'in kalbine saldırmıştır. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği İsrail'in yanındadır" ifadelerini kullandı.