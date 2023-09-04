ABD'nin Texas eyaletindeki Walker County'e bağlı Huntsville kentinde çıkan orman yangınında 4 bin 428 dönüm alan küle döndü. Yangın nedeniyle çevredeki yerleşim bölgeleri tahliye edildi ve otoyollar trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı. Can kaybı ve maddi hasar meydana gelmedi.

ABD'nin Texas eyaletinde çıkan orman yangınında 4 bin 428 dönüm alan küle döndü.

ABD'nin Texas eyaletindeki Walker County'e bağlı Huntsville kentinde Cuma günü orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle çevredeki yerleşim bölgeleri tahliye edilirken oto yollar trafiğe kapatıldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangında 4 bin 428 dönüm alanın küle döndüğü, yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, yetkililer yangının büyük bir bölümünün kontrol altına alınmasının ardından tahliye emrini kaldırdı. Gökyüzüne yükselen dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangında, can kaybı ve maddi hasar meydana gelmedi.

Dört gündür devam eden yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - TEXAS