ABD'nin silah ve savunma ihracatı 2023 yılında yüzde 55.9 arttı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılında silah ve savunma ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 55.9 artış olduğunu duyurdu. 2022'de 51.9 milyar dolar olan satış rakamı, 2023 yılında 80.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD'li özel şirketlerin satışlarıyla birlikte toplam satışın 238.4 milyar dolar olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı "2023 Mali Yılı ABD Silah Transferleri ve Savunma Ticareti" başlıklı açıklamasında "2023 Mali Yılında Yabancı Askeri Satış sistemi kapsamında devredilen savunma malzemeleri ve hizmetleri ile güvenlik iş birliği faaliyetlerinin toplam değeri 80.9 milyar dolardı. Bu, 2022 mali yılındaki 51.9 milyar dolardan yüzde 55.9'luk bir artışı temsil ediyor. Bu, müttefiklerimize ve ortaklarımıza sağlanan en yüksek yıllık satış ve yardım toplamıdır" denildi.

POLONYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ALIM

ABD'nin 2023 yılında yabancı ülkeler bazında gerçekleşen satışları arasında Polonya'nın 12 milyar dolarlık Apaçi Helikopterleri, 10 milyar dolarlık Himars roket sistemleri ve 3.75 milyar dolarlık Abrams tankları olmak üzere toplamda 25.75 milyar dolarlık alımı üst sıralarda yer aldı. Polonya'nın, ayrıca Ekim 2023 yılında biten 'Mali Yıl' dışında 4 milyar dolarlık hava ve füze savunma sistemi satın aldığı ifade edildi.

ÖZEL ŞİRKET SATIŞLARI 157.5 MİLYAR DOLAR

ABD'li özel şirket savunma ve silah satışlarının ise 2023'te 157.5 milyar dolar olduğu ve geçen yıla göre yüzde 2.5'lik bir artışı temsil ettiği ifade edildi. Buna göre ABD'nin toplamda silah ve savunma satışı 238.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.