ABD'li gençlerin anketinden HAMAS'a destek çıktı

ABD'deki Harvard-Harris anketine göre, 18-24 yaş arası Amerikalıların yüzde 51'i, İsrail'in sona erdirilip Hamas ve Filistin'e devredilmesini destekliyor. Ankette gençlerin yüzde 67'si, Yahudilerin "ezilenler" olarak görülmesini savunuyor. Biden'ın İsrail-Hamas savaşındaki yönetimine olan onay yüzde 42. Ayrıca, Biden'ın 2024 seçimlerinde zor bir mücadeleyle karşılaşabileceği belirtiliyor

ABD'deki Harvard-Harris anketi, 18-24 yaş arası Amerikalıların yüzde 51'inin, Gazze'deki krizi çözmek için İsraildevletinin sonlandırılmasını ve Hamas ile Filistin halkına devredilmesini desteklediğini gösterdi.

Bu yaş grubundaki katılımcıların yüzde 32'si ise iki devletli bir çözümü tercih ediyor. Tüm yaş grupları göz önüne alındığında ise Amerikalıların yüzde 60'ı iki devletli bir anlaşma istiyor, yalnızca yüzde 19'u ise İsrail'in Filistinlilere devredilmesini savunuyor.

Ankette ayrıca, 18-24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 67'sinin "Yahudilerin bir sınıf olarak ezilen ve ezilenler gibi muamele görmeleri gerektiği" görüşünde olduğu belirtiliyor. Bu yaş grubundaki katılımcıların yarısı Hamas'ı desteklerken, genel katılımcıların yüzde 81'i İsrail'i destekliyor.

Biden'ın İsrail-Hamas savaşını yönetme şekli ise ankette yüzde 42'lik bir onay oranına işaret ediyor, ki bu oran Kasım ayında yüzde 45'ti. Ayrıca, ankette Amerikalıların yüzde 32'si ülkenin "doğru yönde" gittiğini düşünüyor, yüzde 33'ü ise ülke ekonomisinin doğru yönde ilerlediğini belirtiyor.

Bu sonuçlar, Biden'ın 2024'teki yeniden seçim kampanyası için olumsuz bir tablo çiziyor. Başkanın net olumsuzluk oranı ankette eksi 10 olarak gösterilirken, bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr. ise anket listesindeki tüm siyasi figürler arasında en yüksek olumlu oranına sahip, artı 18 olarak belirtiliyor.