ABD F-16 savaş uçağı Kuzey Kore'de denize çakıldı

Güney Kore'nin batısında ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, rutin eğitim sırasında Sarı Deniz'e düştü. Pilot, acil durumda kendini fırlatarak kurtuldu. Sağlık durumu stabil olarak açıklandı

Güney Kore açıklarında meydana gelen olayda, ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, düzenlenen rutin eğitim uçuşu sırasında Sarı Deniz'e düştü. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, uçağın pilotu, uçuş esnasında belirtilmeyen bir sebeple acil durum ilan ederek uçaktan kendini fırlattı.

Olayın ardından Güney Kore Donanması ekipleri tarafından kurtarılan pilotun bilinci açık ve sağlık durumu stabil. Yapılan açıklamada, pilotun Güney Kore'nin güneybatısındaki liman şehri Gunsan yakınlarındaki Kunsan Hava Üssü'ne güvenli bir şekilde götürüldüğü bildirildi. Bu gelişmeler, bölgedeki ortak kullanılan üslerde gerçekleştirilen rutin eğitimlerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.