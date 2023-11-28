ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu'ya Üçüncü Kez Ziyaret Ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın düzenlediği saldırının ardından üçüncü kez Orta Doğu'yu ziyaret edecek. Blinken, İsrail, Batı Şeria ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde liderlerle temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırının ardından üçüncü kez Orta Doğu'yu ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugün düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'e gitti. Blinken, ardından Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek daha sonra da Orta Doğu'da resmi temaslarda bulunacak. Blinken'in ilk olarak İsrail ve Batı Şeria'yı daha sonra da Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'in programına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan Blinken NATO Dışişleri Bakanları Toplantılarına katılmak ve AGİT'teki muhataplarıyla görüşmek üzere Belçika ve Kuzey Makedonya'ya gidecek. Bakan Blinken daha sonra İsrail ve Batı Şeria'da Gazze'deki acil insani durumu ele almak üzere liderlerle temaslarda bulunacak. Dubai'de ise COP28'e katılacak" dedi.