ABD Başkanı Biden, İsrail'de ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail Başbakanı Yair Lapid havalimanında karşıladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin ABD-İsrail arasında teknolojik ortaklığı kapsayan 'Teknoloji Üzerine Stratejik Yüksek Düzeyli Diyaloğu'na yönelik bağlılık bildirdikleri belirtildi. "İLİŞKİLERİMİZ ORTAK DEĞERLERİMİZİ YANSITMAKTADIR" ABD ve İsrail ilişkilerinin değerlendirildiği açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkisi, ortak değerlerimizi ve çıkarlarımızı ve halklarımız arasındaki gerçek dostluğu yansıtmaktadır. Karşılıklı inovasyon ekosistemlerimizi güçlendirmeyi, ikili ilişkileri derinleştirmeyi, kritik ve gelişmekte olan teknolojileri ulusal çıkarlarımız, demokratik ilkelerimiz ve insan haklarımız doğrultusunda ilerletmeyi, korumayı ve jeostratejik zorlukları ele almayı taahhüt ediyoruz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Beyaz Saray Joe Biden İsrail Dünya Haberler

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