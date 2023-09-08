43. ASEAN Zirvesi Sonuçlandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi sona erdi. Zirve, ASEAN Topluluğunu güçlendirme ve bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması konularında kararlılık vurgusu yapıldı. Ayrıca bir dizi belge kabul edildi ve işbirliği alanları genişletildi.

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1. 43. ASEAN Zirvesi'nden çeşitli görüntüler ve şehir manzaraları

2. ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri:

"Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi Perşembe günü sona erdi.

Üç gün süren zirve ve ilgili zirveler "ASEAN Fark Yaratıyor: Büyümenin Merkez Üssü" teması altında gerçekleştirildi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri, zirvede ASEAN Topluluğunu, birliğini ve merkeziyetini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.

ASEAN ülkeleri ayrıca bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması ve teşvik edilmesinin yanı sıra anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha yineledi.

Üye ülkeler Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması, ASEAN Antlaşması ve Barış, Özgürlük ve Tarafsızlık Bölgesi Beyannamesi'nde yer alan temel ilkelere, ortak değerlere ve normlara bağlı kalmayı destekleme, ayrıca bölgeselcilik ve çok taraflılığı teşvik etme sözü verdi.

Zirve sırasında 4. ASEAN Antlaşması ve Büyüme Merkezi Olarak ASEAN Liderler Deklarasyonu da dahil olmak üzere bir dizi belge kabul edildi.

4. ASEAN Antlaşması, ASEAN'ın bölge ve bölge halkı için önemini koruma ve bölge ile ötesinde büyümenin merkezi olmaya devam etme yolunda blokun çabalarını güçlendirme amacı taşıyor.

ASEAN ülkeleri ayrıca denizcilik işbirliği, bağlanabilirlik, 2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve ekonomi olmak üzere dört temel alanda, ortaklarını blokla faydaya dayalı ve somut işbirliği yapmaya teşvik etme sözü verdi.

Üyeler ayrıca ASEAN Yerel Para Birimiyle İşlem Görev Gücü'nün kurulmasını ve ASEAN için Bölgesel Ödeme Bağlanabilirliği Yol Haritası'nın tamamlanmasını memnuniyetle karşıladı.

ASEAN ülkeleri çevrenin korunması ve ekonomik büyüme için bir katalizör olan sürdürülebilir turizmin önemini vurguladı.

Blok üyeleri ayrıca Filipinler'in 2026 yılında ASEAN dönem başkanlığını üstlenmesi konusunda da mutabık kaldı.

1967 yılında kurulan ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)