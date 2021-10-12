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BBC

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'yenilmez bir askeri güç' kuracağını söyledi

BBC - Haberler | Dünya
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'yenilmez bir askeri güç' kuracağını söyledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin tehditlerine karşı "yenilmez bir askeri güç" kuracağını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'nin tehditlerine karşı "yenilmez bir askeri güç" kuracağını söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kim Jong-un, silah geliştirme programının da meşru-müdafaa için olduğunu ve savaş başlatma amacı gütmediğini ifade etti.

Kim, askeri gücüyle ilgili açıklamayı, büyük füze çeşitlerinin, tanklar dahil bir dizi askeri aracın gösterildiği savunma sergisinde yaptı.

Kuzey Kore kısa bir süre önce de yeni hipersonik ve uçak-savar füzelerini test etmişti.

Güney Kore de denizaltından fırlatılan silah denemesi gerçekleştirdi.

Pyongyang'da düzenlenen 2021 Meşru Müdafaa sergisinde Kim Jong-un, Güney'deki askeri yapılanmaya hitaben 'Kuzey'in komşusuyla mücadeleye girmek istemediğini' söyledi.

Kuzey Kore lideri, "Hiç kimseyle savaşı konuşmuyoruz, aksine savaşa engel olmayı ve ulusal egemenliğin korunması için savaştan caydırmayı konuşuyoruz" dedi.

Kim ayrıca, ABD'yi de Kuzey ile Güney Kore arasında gerilimi tetiklemekle suçladı ve Kuzey Kore'yi 'ABD'nin düşman olmadığına' inandıracak herhangi bir davranışla karşılaşılmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kuzey Kore ile görüşmek istediklerini söylemiş ancak yaptırımların hafifletilmesi için Pyongyang'ın nükleer silahlardan vazgeçmesi şartını koymuştu. Kuzey Kore ise bu talebi reddediyor.

BM, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemelerini yasakladı ancak Kuzey Kore sıklıkla bu yasakları deliyor ve ülkeye yaptırımlar uygulanıyor.

BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, geçen ay yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin nükleer silahlarda kullanılan plütonyum üretmek için bir reaktörü yeniden çalıştırdığını ve bu gelişmenin "derinden rahatsızlık uyandırdığını" söylemişti.

Kuzey Kore ise her zaman ülkenin savunulması için silahların gelişimine devam etmeleri gerektiğini ifade diyor.

Bazı gözlemciler Kuzey Kore'nin bu söyleminin, ülkenin giderek yoksullaşan halkını 'yüreklendirme' amacı taşıdığı yorumunu yapıyor.

Covid-19 salgınıyla beraber Kuzey Koreli yetkililerin sınırları kapatmasıyla ülke ekonomisinin giderek kötüleştiği halkın yoksullukla mücadele ettiği bildiriliyor.

Sınırların kapanmasıyla, Pyongyang'ın siyasi ve ekonomik müttefiki Çin'den de gıda ve yakıt ikmali kesilmişti.

BBC
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