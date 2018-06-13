Dünya Kupasının Kahin Kedisi, İlk Tahminini Yaptı
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasının sembollerinden kedi Achilles, Rusya - Suudi Arabistan maçında ev sahibi ekibin kazanacağı tahmininde bulundu.
2018 Dünya Kupasında tüm gözler maçlar öncesinde kahin kedi Achilles'in üzerinde olacak. 2014 Dünya Kupasının sembollerinden Ahtopot Paul gibi maç tahminlerinde bulunan Achilles, ilk tahminini yaptı.
İLK MAÇI "RUSYA KAZANIR" DEDİ
Kedi maması kaplarını seçerek galip gelecek takımı belirleyen kahin kedi Achilles, Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçı için tahminde bulundu.
Rusya forması giyerek tahminde bulunan Achilles, Rusya - Suudi Arabistan maçı için tahminini Rusya'dan yana kullandı.
(Sporx)
YORUMLAR (7)
-
Trafodan uzak dur kedi seçimler geliyorCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Evet çok vüzel bir cediCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
kedinin en sevdiği mamayı seçmesini istediğiniz kaba koyun sonra salıverin diğerlerinin zaten yüzüne bakmayacaktır sonrada millete eşşek muamelesi yapın o devir kapandı insanlarla dalga geçmek yerine daha gerçekçi haberler yapsanız çok daha mantıklı olurCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
-
Bunu bilmiycek na var... hurafe isiCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
-
Kedidir o kediCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır