Dünya Kupası Avrupa Kıtasına Gidiyor

Dünya Kupasının, Uruguay'ın Fransa'ya, Brezilya'nın da Belçika'ya elenmesinin ardından Avrupa kıtasından bir ülkeye gitmesi kesinleşti.

FRANSA VE BELÇİKA YARI FİNALDE KOZLARINI PAYLAŞACAK

Dün oynanan çekrek final ilk maçında Fransa, Uruguay'u Varane ve Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 yendi ve yarı finale çıktı. Diğer maçta ise Belçika, turnuvanın favorisi gösterilen Brezilya'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi ve kupanın dışına itti. Bu sonuçla Dünya Kupasında yer alan iki Güney Amerika ülkesi de kupaya veda etmiş oldu.

DİĞER YARI FİNALİSTLER BUGÜN BELLİ OLUYOR

Dünya Kupasında yarı finale çıkacak iki takım bugün belli oluyor. Günün ilk maçında İsveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Diğer maçta ise ev sahibi Rusya, Hırvatistan'ı ağırlayacak.