Dünya Bankası'ndan Ukrayna-Rusya krizi yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik büyümeyi azaltacağını söyledi. BBC'ye konuşan Malpass " Ukrayna'daki savaş dünya için kötü bir zamanda, enflasyonun halihazırda yükselmekte olduğu bir anda geldi" dedi.

En büyük endişelerinin savaşın neden olduğu ölümler olduğunu belirten Malpass, savaşın ekonomik etkilerinin Ukrayna sınırlarının çok ötesinde de hissedileceğini, artan enerji fiyatlarının ve enflasyonun en çok yoksulları etkileyeceğini belirterek, "Artan gıda fiyatları özellikle de yoksul ülkelerdeki insanlar için büyük bir sorun." ifadelerini kullandı. Malpass savaşın uzaması durumunda dünya genelinde ekonomik büyümenin zarar göreceğini belirtti.

SAVAŞ SONRASI GIDA KRİZİ KAPIDA

Malpass, yaptığı açıklamaların devamında Ukrayna ve Rusya'nın büyük gıda üreticileri olduğuna dikkat çekti. İstatistiklere göre Ukrayna dünyanın en büyük ayçiçek yağı üreticisi, Rusya ise ikinci sırada geliyor. İki ülke, küresel üretimin yüzde 60'ını gerçekleştiriyor. JP Morgan verilerine göre küresel buğday ihracatının yüzde 28,9'unu da bu iki ülke sağlıyor. Rusya, yaptırımlar nedeniyle bu ürünleri ithal etmekte zorlandığı için ihracata da kısıtlama getirdi. Çatışmalar nedeniyle Ukrayna'nın limanları kapanınca Ukrayna'nın ihracatı da durdu.

RUSYA'DA ENFLASYON YÜKSELECEK

Avrupa Birliği'ndeki elektrik üretiminin yüzde 39'u fosil yakıt kullanarak gerçekleşiyor ve AB en fazla doğal gaz ve petrolü Rusya'dan alıyor. Malpass, AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme çalışmalarına hız verdiğini, bunun sonucunda Putin hükümetinin pazarlarının bir kısmını kalıcı olarak kaybedebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, Rusya'nın yaşayacağı böylesi bir gelir kaybının ülkedeki hayat kalitesini düşüreceği gibi, Rus rublesinin değerini azaltarak enflasyonun yükselmesine neden olmasını öngörüyor.

"ÜRETİM ÇÖKÜYOR"

Rusya'nın işgalinden bir ay önce, Ukrayna Merkez Bankası 180 milyar dolarlık ekonomisinin bu yıl yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin etmişti. Savaşın başlaması ile birlikte ekonomik küçülmeye giden Ukrayna'da Volodimir Zelenskiy'in Ekonomi Danışmanı Aleksandr Rodnyanski " Boyutunu şimdiden kestirmek zor ama ekonomimiz savaşın ilk haftasında olanlar nedeniyle küçüldü bile." ifadelerine yer verdi. Rodnyanski, savaşın devam etmesi durumunda kritik enerji ve gıda arzında aksamalar yaşanacağını belirterek "Üretim çöküyor" dedi.