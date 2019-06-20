DTO'de Suudi Arabistan'a ihracatı hakkında bilgilendirme toplantısı

Denizli Ticaret Odası (DTO) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle, oda üyeleri Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerde uygulanan kontrol sistemi hakkında bilgilendirildi.

Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi (SALEEM) ile ilgili toplantı, DTO konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte tekstil ürünleri olmak üzere ihracata konu belirli ürünlerin test ve belgelendirme zorunluluğuna dikkat etmeleri gerektiğini vurgulandı.

TSE yetkilileri etkinlikte, firmaların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için, başta tekstil ürünleri olmak üzere ihracata konu belirli ürünlerin test ve belgelendirme zorunluluğuna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. TSE Suudi Arabistan Temsilcisi Mithat Doğuell öncülüğündeki heyet katıldıkları organizasyona, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan da yer aldı. Toplantıda TSE uzmanları, Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) tarafından getirilen yeni uygulama kapsamında, 1 Ocak'tan itibaren Suudi Arabistan'a ihraç edilen belirli ürünlerde SABER veri tabanına kayıt yapılmasının zorunlu hale getirildiğini vurguladı. Ayrıca TSE'nin, SALEEM sistemi kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak, SASO tarafından yayınlanan test ve belgelendirme faaliyetlerini yürüttüğünü de aktardılar.

Sunumlarının ardından katılımcıların merak ettiği soruları da cevaplandıran TSE yetkilileri, firmaların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için yeni düzenlemeler ve mevzuatta yer alan yapılması gerekenlere titizlikle uymaları uyarısında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA