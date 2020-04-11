DSP Genel Başkanı Aksakal'dan küçük esnaf için destek çağrısı Açıklaması Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, devletin küçük esnafa şefkatli elini uzatması gerektiğini belirterek, "Esnafın kredilerini faiziyle ötelemek yerine doğrudan maddi destek sağlamalıdır.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, devletin küçük esnafa şefkatli elini uzatması gerektiğini belirterek, "Esnafın kredilerini faiziyle ötelemek yerine doğrudan maddi destek sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Aksakal yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla küçük esnafın dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

Berber, terzi, bakkal, manav, şoför gibi ahilik geleneğinden gelen bu kesimin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Aksakal, bu durumdan esnafın kendi ailesi ve yanında çalışanların aileleriyle birlikte yaklaşık 10-12 milyon kişinin etkilendiğini ifade etti.

Aksakal, bu kesimin salgının ardından verilecek ekonomik mücadelede en önemli dayanak olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Devlet bu kesime acil olarak şefkatli elini uzatmalı, kredilerini faiziyle ötelemek yerine doğrudan maddi destek sağlamalıdır."

Kaynak: AA