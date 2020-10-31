(DRONE) Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
31.10.2020 08:44 | Son Güncelleme: 31.10.2020 08:49
Rıza Bey Apartmanı enkaz altından kurtarma çalışmaları Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Çalışmalara katılan ekiplerin görüntüleri İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları...
Rıza Bey Apartmanı enkaz altından kurtarma çalışmaları
Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler
Çalışmalara katılan ekiplerin görüntüleri İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü