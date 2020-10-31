(DRONE) Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
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(DRONE) Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

31.10.2020 08:44 | Son Güncelleme: 31.10.2020 08:49

Rıza Bey Apartmanı enkaz altından kurtarma çalışmaları Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler Çalışmalara katılan ekiplerin görüntüleri İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları...

Rıza Bey Apartmanı enkaz altından kurtarma çalışmaları

Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

Çalışmalara katılan ekiplerin görüntüleri İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

(DRONE) Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
(DRONE) Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
(DRONE) Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
(DRONE) Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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