DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı, karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR