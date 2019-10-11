DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

11.10.2019 10:44
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı, karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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